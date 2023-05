El portero Franco Armani fue muy criticado por varios hinchas de River Plate después del partido que disputó contra Vélez, en el marco de la fecha 18 de la Liga de Argentina, que tuvo lugar este lunes y que finalizó con un empate 2-2.

Los comentarios contra el campeón del mundo vinieron luego de que cometiera un error que le permitió a Vélez la igualdad. La situación incomodó a Daniela Rendón, esposa de Armani, que a través de Twitter se pronunció y respondió fuerte contra los detractores del portero.

“Siempre será más fácil atribuirle la culpa al otro, ¿pero por qué no hablan de las dos que sacó en el partido? Ah, no, verdad que eso no lo ven”, señaló Rendón.