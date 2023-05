Carlos Antonio Vélez, quien mencionó las exigencias que le tendría Leonel Álvarez a Santa Fe, reveló durante su programa “Palabras Mayores” que no habría posibilidades para el regreso de Edwin Cardona a Atlético Nacional por una razón.

Durante los últimos días, bastante ha sonado del rumor sobre el posible regreso de Edwin Cardona a Atlético Nacional desde Racing.

Sin embargo, Carlos Antonio Vélez aterrizó los ánimos y reveló durante su programa radial que Atlético Nacional no le abriría las puertas al jugador.

“Querido Cardona, admirable en su momento, no vas a poder cumplir con tu deseo, yo sé por qué te lo digo. Nacional tiene una nómina suficientemente generosa en valores jóvenes a los que no le va a cerrar la puerta porque son su producto. Al contrario, depronto alguno de los veteranos que juega en Nacional podría marcharse a final de tenmporada”, afirmó Vélez.

El periodista enfatizó en que el conjunto “Verdolaga” tiene topes salariales y le está apuntando a ser autosostenible sin perder la competitividad deportiva.

“Esa opción no se va a dar, se lo aseguro Cardona, busque otro lado, a Nacional no va a venir, yo lo sé. Mire la nómina llena de pelados y todos jugando bien, apuntando a crecer, ¿van a traer un jugador de vuelta que cobra un montón de plata que Nacional no paga para taparle la salida a alguno de esos jugadores?”, enfatizó, Vélez.