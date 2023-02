Francisco Da Costa llegó a Atlético Nacional como uno de los refuerzos que más expectativa generó en la hinchada ‘Verdolaga’. El brasileño jugó sus primeros partidos y dio buenas impresiones. Sus actuaciones le hicieron ganar la confianza de Paulo Autuori que lo metió en la nómina titular, ejerciendo el rol de falso 9, complementándose con Jefferson Duque.

Contra Deportivo Cali, Da Costa tuvo que salir por una lesión muscular, lo que le significó una incapacidad de al menos dos semanas. Pese a que no pudo disputar el partido de vuelta con Deportivo Pereira en el Atanasio, esto no le impidió celebrar junto a su compatriota, Jader Gentil, el título de Superliga.

La celebración de Da Costa, generó la reacción de un internauta que lo criticó fuertemente porque, según él, “el título se lo regalaron y no jugó” y lo tildó de jugador de equipo chico. Ante este ataque, el delantero no se quedó callado y le respondió sarcásticamente, diciéndole: “No entendí bien, me podés repetirlo sin llorar”.

No te entendí bien, me podes repetirlo pero sin llorar? — Francisco da Costa (@_frandacosta) February 18, 2023

El comentario de Da Costa fue tomado con gracia por algunos Twitteros que lo apoyaron, opacando la crítica dirigida hacia él. Queda esperar cómo evoluciona el atacante extranjero y cuándo será su regreso a las canchas. En lo poco que ha figurado, ya registró un gol y sus movimientos en la cancha han sido fundamentales.

Deberá demostrar condiciones para pelear el puesto con Tomás Ángel que muy seguramente será figura en el equipo y se disputará un puesto junto a Da Costa y Jefferson Duque.