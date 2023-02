Después de lo que fue su participación en el campeonato sudamericano de la categoría sub-20, el zaguero central de la ‘Tricolor’ regresó a los entrenamientos con el equipo ‘cardenal’.

Su nombre, junto a los de Gustavo Puerta, Alexis Manyoma, entre otros, figuró dentro de los futbolistas que más sorprendieron en el campeonato juvenil.

De hecho, hace unos días se conoció que un equipo brasilero estaría interesado en sus servicios y, pese a que no se supo a ciencia cierta qué club era, se dijo que la oferta podría contar con algunos millones de dólares.

Sin embargo, en las últimas horas un medio británico reveló que el equipo donde milita el también colombiano Luis Díaz estaría detrás del joven defensa y que, incluso, ya hubo contacto entre las partes para negociar un posible fichaje.

🚨 EXCLUSIVE! 🚨 – Liverpool meet with Colombian sensation Kevin Mantilla to discuss potential transfer. 📌

– Versatile 19-yr-old defender caught eye of club's talent spotters at South America U-20 Championships. Lots of rival interest. 📌

— Football Insider (@footyinsider247) February 18, 2023