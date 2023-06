Yulián Anchico, exfutbolista e ídolo Independiente Santa Fe, actualmente se encuentra dirigiendo el equipo Sub 20 del ‘León’ y simultáneamente es panelista de El VBAR Caracol de Radio.

Así las cosas, durante el programa aseguró que en un futuro estaría dispuesto a asumir la dirección técnica de cualquier otro equipo fuera de Santa Fe, a excepción de Millonarios.

Anchico jugó en Santa Fe entre 2008 y 2011, 2012 y 2016 y 2022, año en el que se retiró del fútbol profesional, es uno de los jugadores mas ganadores en la historia del cuadro ‘Cardenal’ con un total de ocho palmareses, entre ellos la Copa Sudamericana y la Copa Suruga Bank.

Es bien recordado entre los hinchas ‘cardenales’ el mensaje que le envió Anchico junto con Sergio Otalvaro a Millonarios, luego de ganar la Sugura Bank.

El año pasado se retiró del equipo y del fútbol profesional, desde entonces ha estado vinculado en la formación de jóvenes talentos desde las fuerzas básicas.

Asimismo, reconoció ser hincha del ‘Primer Campeón’ manifestado su amor a la institución.

“Eso no es un secreto para nadie, pero soy profesional. Si me toca ir a dirigir a otro equipo, menos usted sabe quién (haciendo referencia a Millonarios)”

Entre tanto, el nacido en Cúcuta habló sobre la posibilidad de en algún momento de su carrera dirigir a Millonarios.

“Yo creería que no, estoy casi convencido que no. Es un tema personal. Hay un sentimiento, en mi caso con Independiente Santa Fe, está muy amarrado… La gente sabe, los que me conocen”.