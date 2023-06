Con goles de Karla Viancha y María Camila Reyes Santa Fe derrotó en la ida de la final de la Liga BetPlay Femenina a América de Cali el pasado domingo en el Campín. Con esta ventaja las ‘Leonas’ definirán el título en la ciudad de Cali el próximo viernes 30 de junio a las 8:00 p. m.

Entre tanto, en dialogo con ‘El VBAR’ programa de Caracol Radio, Daniela Garavito, mediocampista de Santa Fe dejó ver sus impresiones de lo que fue tener el respaldo de la hinchada ‘Cardenal’ en el partido contra las ‘Escarlatas’.

Asimismo, enfatizó en el apoyo que tiene que recibir el fútbol jugado por mujeres en el país.

“En Colombia hay muchísimo talento, los resultados se han dado, el público juega una parte importante en el apoyo del fútbol femenino para que siga creciendo, es cuestión de ver un solo partido para que se enamoren del fútbol femenino, en Colombia viene una camada de jugadoras con proceso y talento”.

A modo de cierre, recordó su trayectoria en el balompié para llegar hoy en día a ser una de las figuras de Santa Fe.

“Yo empecé a jugar fútbol desde los 7 años, a mis hermanos los veía jugar en el parque con un balón y un día me puse a jugar, desde ese momento empecé a jugar, ellos me vieron ciertas características, posteriormente ingresé a un equipo de niños, después conocí que habían otros equipos femeninos, empecé en City Fútbol, después pase a Future Soccer, luego jugué los torneos de Pony Fútbol, ahí pase a integrar Selección Bogotá en las categorías infantil, pre juvenil y juvenil y ahí se me dio la oportunidad en la Selección Colombia Sub 17”.