Este martes, el entrenador cartagenero, Hubert Bodhert, habló con Win Sports y allí dio detalles de lo que será el mercado de fichajes en el club capitalino.

Hasta el momento, la única incorporación a Independiente Santa Fe es Antony Silva, portero paraguayo de 39 años que le inyectará experiencia a la nómina ‘Cardenal’.

Sobre él, Bodhert manifestó que “tomamos la decisión de Antony porque es un portero ganador, tiene un presente muy bueno con un rendimiento optimo, me da mucha seguridad”.

Luego le consultaron por el resto de fichajes y sin rodeos confirmó que ante la posibilidad de contratar jugadores del Independiente Medellín (por cláusula de Alfredo Arias), uno de los nombres que pidió fue el de Jonathan Marulanda, lateral derecho. Ahora todo depende de las directivas.

Asimismo, confirmó que Anderson Plata, que ya había pasado por el ‘Cardenal’ es un nombre que está sobre la mesa, en especial por la inminente salida de José Enamorado.

☕☀ “En mi carrera no he estado menos de dos años en las instituciones donde he llegado, en los procesos se han cumplido los objetivos que se han trazado”, Hubert Bodhert, técnico de Santa Fe. #PrimerToque pic.twitter.com/KS14mvLkMh

