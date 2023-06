Antony Silva, portero paraguayo de 39 años de edad, es el primer fichaje de Independiente Santa Fe para la próxima temporada. Ya firmó contrato y en los próximos días comenzará trabajos con Hubert Bodhert.

Llega al ‘Cardenal’ luego de su paso por el fútbol mexicano donde fue titular indiscutido del Puebla y aunque no ganó títulos, sí hizo campañas importantes.

(Vea también: Hay novedades en Santa Fe para el próximo semestre: una cara nueva y otro que ya se fue)

Este lunes habló con el Vbar de Caracol Radio y allí confesó la raón por la que escogió Santa Fe. Además confirmó que ya está todo listo para que vista los clores ‘Albirrojos’.

“No me gusta hablar de mí porque no tengo esa condición, pero realmente si vemos en estadísticas en los últimos dos años vengo jugando el 98 % de los partidos y si no jugué era porque estaba en la Selección Paraguay. No tuve lesiones graves y eso me pone feliz”, inició.

Y agregó que “termino relación con un equipo que tuve mucho compromiso, muchos partidos. Siempre estuve peleando en liguilla, antes no era protagonista ese equipo y ahora en ese sentido estoy tranquilo”.

Lee También

Luego confesó la razón por la eligió a Santa Fe. “Es un equipo muy importante. Lo conozco, lo sufrí, le gané. En lo personal me seduce, no hay que nombrarlo porque saben lo que significa Santa Fe para el fútbol colombiano. Siempre es protagonista y busca ser campeón. El proyecto me interesa mucho”.