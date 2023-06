El técnico uruguayo, Alfredo Arias, está muy cerca de ser nuevo DT del Independiente Medellín. Sin embargo, una cláusula con Santa Fe lo ha obstaculizado.

Desde que el uruguayo fue despedido de Peñarol por los malos resultados, en especial en el ámbito internacional, las directivas del ‘poderoso‘ se comunicaron con él y todo llegó a buenos términos, pero aún falta la firma.

(Vea también: Santa Fe sacó ventaja ante América de Cali en la final de Liga Femenina, con estadio lleno)

Se conoció que esta no se ha dado porque tiene una cláusula con el ‘Cardenal’, la cuál firmó por renunciar al cargo en el mes de noviembre del 2022. Ante esto, prometió no volver a Colombia a dirigir a otro equipo que no fuera el León surante los próximos doas años. Hasta ahora van 7 meses.

Sobre esto le preguntaron a Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe y además abogado y confirmó que la cláusula con el profesor Arias existe y tendrá que pagar. Si no es con dinero, el DIM, equipo que lo quiere, podrá ceder algunos jugadores al León.

Lee También