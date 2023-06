Este sábado se confirmó que Alfredo Arias, ex Independiente Santa Fe, está muy cerca de convertirse en nuevo técnico del Independiente Medellín.

(Vea también: Historial de copas que se han levantado en El Campín en los últimos años; ‘Millos’, el último)

El DT uruguayo fue destituido hace una semana de Peñarol, equipo que ganó el Apertura de Uruguay, pero decepcionó en la Copa Sudamericana, donde en cinco jornadas no ha sumado ni un punto.

Luego de dos derrotas consecutivas en el torneo intermedio, Arias fue destituido del ‘Carbonero’. De inmediato su nombre comenzó a sonar en Independiente Santa Fe, equipo al que dejó en el mes de enero y que luego de la salida de Harold rivera se encuentra en búsqueda de técnico.

Alfredo Arias , ex @SantaFe , ex @AsoDeporCali y ex @OficialCAP tiene todo muy adelantado para ser el DT del @DIM_Oficial ! Profesional con experiencia, serio,y trabajador.

— Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) June 24, 2023