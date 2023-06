El pasado fin de semana, se hicieron importantes anuncios en Santa Fe con relación a su participación en la Liga BetPlay ll. Así las cosas, se oficializó a Hubert Bodhert como el nuevo entrenador, quien ya está colaborando estrechamente con la directiva para planificar de manera óptima la lista de jugadores y los fichajes necesarios.

Entre tanto, en un dialogo con el ‘Alargue’ programa de Caracol Radio, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, se refirió a la clausula de Alfredo Arias y las exigencias que pide para fichar con el DIM, donde hay jugadores de por medio.

“Hay una cláusula firmada que Santa Fe ha manifestado al dueño de Medellín la existencia de la misma, creo que el profesor ha sido claro con Medellín y les dijo que existe la cláusula. No hemos hablado de jugadores, alguien cercano al profesor Arias habló sobre qué solución puede haber. En el fútbol y los negocios siempre hay que estar atento a cualquier novedad. Si le dije a alguien que nos den a Cetré, pero el profesor sabe que nosotros le facilitamos su ida a Uruguay, tuvo la oportunidad de trabajar y nosotros prevenimos y firmamos esa cláusula. Yo no le estoy cohibiendo su derecho al trabajo, está Ecuador, Perú, Chile, el fútbol se rige por normar y cláusula, si no los jugadores se irían a cualquier momento, hay cláusulas que hay que cumplir por reglamento FIFA y Conmebol, yo no le estoy limitando el derecho al trabajo. A mí no me gustó forma en la que salió, pero he charlado con él”.

Asimismo, existe la posibilidad de que el delantero Edwin Cetré sea incluido en una negociación entre Independiente Santa Fe y Medellín, en la cual el técnico Alfredo Arias se uniría al equipo de Medellín como nuevo entrenador.

Por: Juan Pablo Sánchez Vargas