Paulo Autuori ha sido señalado como el gran responsable de la pérdida del título en ese clásico que disputaron Atlético Nacional y Millonarios, definiendo el ganador por disparos desde el punto penal. Pero hay muchos otros factores que jugaron en contra del equipo paisa y que habría sido averiguado por el periodista Diego Rueda en Caracol Radio.

Según el mismo director del programa ‘El Vbar’, consultó a todas las fuentes posibles, que estuvieron en esas situaciones que se presentaron en el estadio El Campín de Bogotá. Y según las versiones, en los cambios hubo errores de los árbitros, petición de los jugadores y cambio de opinión del propio DT de Nacional.

Además, en el momento de cobrar los penales también hubo un par de jugadores que supuestamente debían hacerse cargo de cobros y que no lo hicieron en los primeros 5, que fueron los que terminaron definiendo el triunfo de Millonarios y la estrella de mitad de año.

¿Qué pasó en los cambios de Nacional, en la final contra Millonarios?

Diego Rueda habló en el mencionado programa radial, en emisión del martes 27 de junio, dejando esta primera explicación sobre el cambio en el que se creyó que iba a salir Dorlan Pabón y que no hubo sustitución al final:

“Miren cómo fueron los cambios: En el primer cambio, el cuarto árbitro muestra la paleta 8, pero Nacional no tenía ningún 8 en el terreno de juego. Entonces, cuando Dorlan Pabón ve el 8, se viene a acercar porque era el 88. Inmediatamente le dicen: ‘No, usted no sale, regrese’. Error del cuarto árbitro”.

Aparte de decir que podían verificar lo ocurrido con el video del partido, el periodista no quiso decir quién era el que iba a salir en ese cambio, dejando saber que tenía varios datos: “El papelito decía otro número, tengo el dato, el papel y todo”.

Después llegó el momento del cambio de opinión de Autuori, que habría sido por caer en cuenta de que Jefferson Duque cobraba penales: “Van los siguientes cambios: Brayan Palacio por Duque, va a entrar Baryan palacio y se acerca el asistente de Autuori y dice: ‘No, profe, recuerde que Duque cobra los penaltis, no hagamos ese cambio’. Entonces, le dice Autuori: ‘En los 10 minutos finales, Brayan me puede definir el partido’. Pero, lo convencen y no hace el cambio. El asistente que estaba ahí le dice que no hagan el cambio”.

Y finalmente, según el relato de Rueda, los ingresos de Jhon Duque y Jarlan Barrera fueron los que tuvieron intervención de los jugadores y también terminaron influyendo en los penales:

“Después viene otro cambio, el más discutido: El de Jarlan y Jhon Duque, ellos se paran para ingresar, iban a salir Sebastián Gómez y Nelson Palacio. En ese momento, cuando ven los compañeros en el terreno de juego que van a sacar a Gómez y a Palacio, lo pueden mirar [en el video], se acercan a la banda y dicen: ‘Si ustedes están pensando en los penaltis, nosotros salimos’ y se ofrecen varios jugadores a salir para que no sacaran a Palacio y a Gómez”.

Y la última confusión que se dio, fue por el momento del partido en el que el juez centra e iba a dar autorización para los cambios: “Iba a hacerse el cambio en un tiro de esquina, entonces Autuori dice: ‘No, en el tiro de esquina, no’. Porque nunca se hace, el jugador que entra se pierde en la jugada y se pierden referencias de marca… Ahí se produce otro momento en la confusión de los cambios”.

Los jugadores que no cobraron en la serie Millonarios vs. Nacional

En ese momento ya se había dicho que Sebastián Gómez no salió del campo, porque iba a cobrar penal. Asimismo, se esperaba que Jhon Duque entrara para ejecutar uno de los cobros y antes de ir a la pausa en el programa radial, Diego Rueda dio el adelanto y esperaba que el propio volante le confirmara la versión:

“Vamos a ir a la pausa y les cuento cómo fue lo de Jhon Duque, estamos preguntándole a propio jugador si es verdad. Jhon Duque entró a cobrar, Cristian Zapata no iba a cobrar, era Jhon Duque… ¿Por qué no cobró Jhon Duque? Cuando nos lo conteste Jhon Duque, se los contamos, pero no estaba en el grupo de 5 [cobradores] Cristian Zapata”.

Lo llamativo es que no se volvió a hablar del tema en el programa, tal vez porque Jhon Duque no respondió el mensaje de Diego Rueda o porque el tema quedará para confirmar con otras fuentes. Pero el periodista afirmó que había hablado con varias fuentes para salir a decir esto en su programa, así que hay oportunidad de acarar o desmentir con esa voz que falta.