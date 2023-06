La Conmebol, el ente rector del fútbol sudamericano, entregó el listado de los clubes que más dinero han recibido desde 2016 hasta 2022 por parte de la entidad, correspondiente a premios por títulos y otros ítems.

Por Colombia y entre los primeros 15 puestos, los únicos equipos que aparecen en el listado son Atlético Nacional y Atlético Junior, en los puestos 12 y 13, respectivamente. Los clubes de Brasil y Argentina con mayoría entre los diez primeros lugares.

El cuadro verde, campeón de Copa Libertadores de 2016, aparece ese año con unos ingresos de 11.675.000 de dólares, siendo su mejor año en los últimos siete, ya que reportó grandes ganancias. Desde entonces, el Rey de Copas ha registrado cifras muy inferiores, siendo el 2022 la de menor cuantía con solo US $ 500.000.

La Conmebol publicó un informe sobre los clubes que más dinero han recibido por parte de la entidad, por concepto de premios, en los últimos años. Dos conclusiones: i) El dinero entregado a los clubes se ha casi quintuplicado desde 2014; ii) Lo de Independiente Del Valle,… pic.twitter.com/ybLlwPVaJm — Juez Central (@Juezcentral) June 27, 2023

Por los lados de Junior, su mejor año en los últimos siete ha sido en 2018, cuando registró US $ 5.475.000, mientras que el de menor cuantía fue US $ 1.125.000 en 2012.

Los dos clubes colombianos tienen en los últimos siete años un registro de US $ 23.375.000 y US $ 22.475.000 para Nacional y Junior, respectivamente.

En el registro de Conmebol en los primeros tres lugares aparecen Flamengo y Palmeira de Brasil y el River Plate de Argentina, con US $ 69.726.793, US $ 69.450.000 y US $ 49.550.000, respectivamente.

Actualmente, el cuadro verde que es orientado por Paulo Autuori disputa la Copa Libertadores, en la cual está clasificado a octavos de final del certamen.