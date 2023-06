Dos días han pasado desde que Atlético Nacional perdió la oportunidad de levantar su título 18 del fútbol colombiano. Mucho se ha hablado de lo que fue aquel encuentro ante Millonarios que luego de ser más efectivo desde el punto penal se quedó con la estrella de mitad de año.

(Vea también: [Video] Periodista de Citytv fue robada por hinchas de Millonarios; estaba en vivo)

Sin duda uno de los más criticados ha sido el técnico Paulo Autuori por la manera en la que planteó tanto el partido de ida como el de vuelta. Así mismo, la actitud que se les vio a jugadores como Dorlan Pabón y Yerson Candelo también fue muy cuestionada, pues se habla de que pasaron por alto la autoridad del técnico en la final. A esto se suman los fallos en los cobros desde los doce pasos que al final le dieron el título al cuadro embajador.

Desde el plantel verdolaga pocos fueron los pronunciamientos después del juego, hasta hoy que uno de los referentes se pronunció a través de sus redes sociales. Se trata de Dorlan Pabón quien ha sido uno de los mejores jugadores del verde durante este semestre. Aunque el atacante ha recibido críticas de una parte de la hinchada, la gran mayoría lo han respaldado y le agradecen por todo lo hecho durante estos primeros seis meses de este 2023.

(Lea también: [Video] Periodista de Citytv fue robada por hinchas de Millonarios; estaba en vivo)

En su cuenta de Instagram, ‘Memín’ compartió una foto con un sentido mensaje en el que aseguró que todo no termina allí y que continuará insistiendo.

“El fútbol me ha dejado más derrotas que victorias, pero así y todo, me he levantado a seguir buscando cosas grandes. El camino continua.” publicó Dorlan tras la final perdida.