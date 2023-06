La tristeza embarga a los seguidores de Atlético Nacional, que aún no se explican cómo es que se les escapó el título de la Liga BetPlay 1 2023, ante uno de sus máximos rivales: Millonarios, con el que cayó en la tanda de penales por 3-2, luego del empate 1-1 en los 180 minutos de la llave.

Tras este fracaso, en el que se resignó la posibilidad de bordar la estrella 18 en el escudo y aumentar la ventaja contra sus más inmediatos perseguidores en el palmarés, los hinchas buscan culpables de esta debacle. Sobre todo tras la fea imagen que se vio en el estadio El Campín de Bogotá.

(Vea también: Destapan la verdad detrás de las “peleas” de Atlético Nacional en el camerino: “Un absurdo”)

Ante los cambios que ordenó hacer en dos ocasiones el técnico Paulo Autuori, en ambas los propios jugadores se interpusieron al deseo del entrenador e impidieron que se hicieran. En especial el lateral Yerson Candelo y el volante Dorlan Pabón, quienes fueron los que mandaron en el terreno.

Una de esas modificaciones era la salida de Duque, la cual frenó Pabón. Mientras que la otra pasaba por el ingreso del volante creativo Jarlan Barrera, la cual se dio, al parecer, solo para la tanda de penales. No obstante, el samario falló en su ejecución y frustró el anhelo de gloria de los ‘verdolagas’.

Lee También

Sobre el particular, al técnico le preguntaron en rueda de prensa sobre esta situación. Y si bien la misma fue inverosímil, la respuesta ante este hecho por parte del estratega no se quedó atrás; y prácticamente se ‘lavó las manos’ con este asunto, en el que quedó expuesto ante el país.

“Esta confusión se la tiene que preguntar a otras personas, no fue mía. Estaba claro que era lo que queríamos hacer. Ahí no puedo hablar porque no fui el responsable”, dijo Autuori, lo que generó aun más indignación por parte de la hinchada, que esperaba una respuesta más acorde.