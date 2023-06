El programa de este lunes tuvo un sabor especial para el periodista deportivo, quien desde que entró al set de grabación no dejó de sonreír por el campeonato conseguido este sábado por el conjunto ‘embajador’.

De hecho, todos sus compañeros de programa lo recibieron de pie y en medio de aplausos, entre ellos Faustino Asprilla, ídolo y referente de Atlético Nacional.

Casale no ocultó su alegría por haberles ganado a los ‘verdolagas’ y felicitó a todos los hinchas de Millonarios por convertirse en los nuevos campeones de Colombia.

La risa de Antonio Casale provocó diferentes sensaciones entre los integrantes del programa. Para el exfutbolista no fue de mucho agrado y esto provocó que sacara su ira con el equipo dirigido por Paulo Autuori.

La molestia de Asprilla estuvo relacionada con la forma en la que Nacional se dejó empatar, ya que permitieron que Millonarios los llenara de centros en toda la segunda parte.

“No fueron capaces de filtrar una pelota, los tenían muertos. Yo tengo que mandar a marcar. Yo, que no soy nada de entrenador, les mando dos laterales a que no me dejen levantar la pelota y los dejo fritos. Quedan fritos porque tienen que tirar el centro frontal”, mencionó el ‘Tino’.