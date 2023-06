En los últimos días se dio un hecho lamentable luego de que una cabalgata publicitada por Asprilla se saliera de control y terminara en tragedia, en el Valle del Cauca.

Abiertamente, el exjugador compartió videos y fotos en sus redes sociales, donde invitaba a la gente al gran evento.

El exdelantero de la Selección Colombia señalaba que iba a ser una cabalgata récord en la que más de 5.000 personas harían presencia.

Sin embargo, el evento acabó siendo una tragedia. Unos 22 caballos resultaron heridos, decenas de personas fueron vistas agrediendo animales y hasta hubo un equino muerto.

Un caballo cayó desde la parte de arriba de un puente y falleció luego de sufrir un fuerte impacto desde los cinco metros de altura, detalló Blu Radio.

Organizaciones protectoras de animales repudiaron los hechos y exigieron respuestas ante los organizadores del evento (muchos creían que Asprilla era uno de ellos).

‘Tino’ Asprilla dice que solo prestó su imagen para el evento

El exjugador resaltó que él solo publicitó el evento, pero que no hizo parte de la organización del mismo y que no tiene por qué dar explicaciones que corresponden a los verdaderos responsables de la jornada.

“Yo solamente me presté para ser la imagen de la cabalgata, ni siquiera la organicé”, detalló Asprilla en esa emisora.

De igual forma, añadió que promovió el evento para lograr atraer a los turistas al Valle del Cauca y así romper el récord de asistencia en una cabalgata en esa zona del país.

“Invité a la gente de Colombia, a los que me siguen, a que me acompañaran a batir un récord que no se batió”, sentenció el exjugador en ese medio.