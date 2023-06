Para muchos, Faustino Asprilla es uno de los mejores futbolistas que ha dado el país, incluso, por encima de otros ‘cracks’, como Fredy Rincón, Carlos Valderrama, Falcao García, James Rodríguez, etc.

(Vea también: Destapan la millonada que se gana James Rodríguez en Olympiacos (en pesos colombianos))

Y es que, más allá del gusto por un jugador u otro, lo cierto es que el ‘Tino’ supo sobresalir en el balompié nacional e internacional, siendo uno de los pioneros en brillar en el Viejo Continente y dejar el nombre del país en alto.

Justamente, para recordar dicha época de gloria, Asprilla estuvo como invitado en el programa de YouTube ‘Sí se puedcast’, en donde recordó su paso por el Newcastle, de Inglaterra, club en el que jugó durante 2 años y en el que, además, quedó en la historia por haberle marcado el famoso triplete al Barcelona.

‘Tino’ Asprilla revela cuánto dinero ganaba en Inglaterra

Fue en este espacio digital que el nacido en Tuluá (Valle del Cauca) contó cuál era su salario en Newcastle, pues uno de los presentadores le preguntó que si era cierto el rumor de que era el mejor jugador pago de la Liga Premier.

El ‘Tino’, fiel a su estilo, no tuvo filtro para decir que al mes recibía cerca de 320.000 libras esterlinas, no sin antes aclarar que no era el jugador que más ganaba en Inglaterra, ya que la mitad de su contrato era con el club y la otra con la empresa Parmalat.

“Cuando yo voy a Newcastle, la mitad de mi contrato era con Parmalat y la otra con Newcasatle, juntaron los dos y por eso pensaban que yo ganaba mucho. Yo ganaba como 80.000 libras esterlinas a las semana”, precisó.

Lee También

Por último, Asprilla Hinestroza comentó que el salario que ganaba en ese entonces no se compara con el que hoy en día recibe un jugador en la Premier League, pues, entre risas, explicó que ahora los futbolistas facturan cerca de 500.000 libras por semana, equivalentes a 260 millones de pesos.