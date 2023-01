Es larga la lista de jugadores que han salido de Atlético Nacional, que han quedado muy inconformes con quienes ahora toman las decisiones en el equipo paisa. Algo que coincide con los conflictos entre aficionados y los mismos directivos, por falta de resultados, desacuerdo en el proyecto deportivo, subida de precios de abonos y supuesto alejamiento de la afición popular.

No son muchas las voces de apoyo para los que mandan en el club ‘verdolaga’ o que no respaldas a los que critican su labor. Por eso ha sido muy llamativo lo de Faustino ‘el Tino’ Asprilla, apuntando a los exjugadores del equipo de su corazón que han salido a exponer sus críticas y puntos de vista en los medios.

El más sonado fue el caso de Giovanni Moreno, pero con lo ocurrido con ‘el flaco’ también estallaron casos como los de Macnelly Torres, Alexander Mejía, Andrés ‘el Rifle’ Andrade, Francisco Nájera, entre otros. Y con unas frases punzantes, ‘Fausto’ los señaló a ellos, por hablar al salir del club y no hacerlo cuando estaban adentro…

(Vea también: ‘Pacho’ Nájera dice cuál es el problema en Nacional: apuntó a organización Ardila Lule)

Lo que dijo ‘el Tino’ Asprilla sobre los jugadores que salieron a criticar a los directivos de Nacional:

En un principio, Asprilla estaba hablando del favoritismo de Nacional para quedarse con el título en la Liga BetPlay 1-2023. Lo hizo en el programa ‘Equipo F’ de ESPN Colombia y dejó salir su sentimiento y fe por el ‘verdolaga’:

“El único, el mío es Nacional. Creo que Nacional trajo buenos jugadores y se reforzó bien. Trajo la ‘magia brasilera’, o sea que vamos a ver buen fútbol. Nacional no clasificó en el semestre anterior, no entró entre los 8 y es una obligación ser protagonistas en este campeonato, tanto en el torneo como en la Libertadores”

Y aunque quisieron armar polémica sobre las palabras de Asprilla, él dejó claro que habló en serio y es exigente con su equipo: “Yo no hablo sino de campeón, a mí no me sirve clasificar, eso es para los mediocres. Es pa’ ganar el título”. Pero Melissa Martínez logró sacar al exjugador de ese supuesto favoritismo y le recordó las polémicas recientes con los directivos como Carolina Ardila y Mauricio Navarro:

“Yo no puedo obviar que, administrativamente, todos los referentes recientes que conocemos y que ya no están en la institución, han dicho que lo que hay es un ‘despelote’…”

(Vea también: Atanasio Girardot, entre los estadios más temidos del continente; superó al mítico Maracaná)

Lejos de esquivar el tema, Faustino Asprilla mandó duro mensaje a esos que salieron a hablar de los que actualmente dirigen el equipo. Y se puso como ejemplo, por si saliera de su trabajo en ESPN Colombia, diciendo que ellos son desagradecidos:

“Sería más lindo si lo hubieran dicho cuando estaban allá, adentro. Pero uno no tiene que salir de una institución para hablar…Yo estoy aquí feliz y si me voy de aquí, me voy feliz y digo que estoy feliz. Pero yo no me voy a ir de aquí, infeliz, y voy a decir… Eso es ser muy desagradecido y yo con desagradecidos no la voy. El malagradecido no existe, para mí”

Y ‘el Tino’ remató con una especie de desafío a los que señalaron a los directivos a destiempo y no cuando debían, pero sí evitó dar nombres propios: “Uno, las cosas las dice ahí, en el momento… Al que haya dicho, no sé ni de quién me están hablando”.

Para cerrar el tema, por lo menos al aire y con sus compañeros, el histórico de la selección Colombia recordó que otros clubes han tenido decisiones polémicas y no han salido a hablar mal del club y los que toman decisiones. Eso sí, terminó con un comentario gracioso de su paso por Parma:

“Todos los equipos hacen cosas malas, en el Real Madrid dejaron ir a Makelele y es el Real Madrid. Son todos los equipos, lo que pasa es que se van a equivocar y nadie hace todo bien. En el Parma me dejaron ir a mí”

El tulueño fue jugador del verde paisa, ha dicho muchas veces que es hincha del equipo y se comporta como tal en contra de otros equipos, a pesar de que trabaja en medios deportivos y los televidentes critican su fanatismo. Pero esto, seguramente, dará para que otros también le respondan y siga la división en el mundo de Atlético Nacional.