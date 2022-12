En el marco de las protestas de la hinchada de Nacional, por el precio de los abonos para la temporada 2023, se ha hablado de presuntas amenazas en contra de los directivos actuales del club verde. Pero, además, en el diario El Colombiano de Medellín se publicaron un par de artículos en los que hablaban del supuesto poder de la ‘barra brava’ en las decisiones y contratación de jugadores.

(Vea también: Daniel Mantilla suena para volverse a vestir de verde, pero sería con Deportivo Cali)

Según los escritos que aparecieron en el reconocido medio paisa, los integrantes de estos grupos populares de hinchas no solo tenían ‘voz y voto’ en la llegada de jugadores, también se señaló que había temas de dinero para las barras en negociaciones para la vuelta de referentes e históricos del ‘verdolaga’.

Y uno de los que volvió, no una sino 2 veces, fue Macnelly Torres. Por eso él mismo quiso salir a hablar del tema, lo compartió en su cuenta de Twitter y fue invitado por el programa web ‘La Tertulia Verdolaga’. Esto ocurrió en la noche del 21 de diciembre, dejando muchas frases para destacar y tener en cuenta.

El barranquillero, multicampeón con Nacional y que recientemente se ha mostrado molesto por algunas decisiones de los directivos, se desahogó y quiso desmentir lo que afirmaron en la nota de El Colombiano. “Me entero por redes sociales y siento que, de una u otra forma, me veo involucrado y nos vemos involucrados los jugadores históricos de Atlético Nacional. Alguien tiene que salir y aclarar lo que un medio de prensa sacó a la luz pública y para mí es muy delicado que se piensen cosas que pasaron en Nacional, como lo dice este medio…”, expresó ‘el Mago’.

Aunque en las mencionadas notas y artículos no mencionan su nombre y tampoco lo señalan por estos supuestos tratos con los integrantes de estos grupos de aficionados, ‘Mac’ quiso limpiar su nombre, el de sus excompañeros y que no quedara ninguna duda. Y en medio de sus respuestas, Torres afirmó que, cuando jugaba para Junior en el año 2015, los integrantes de la ‘barra brava’ del equipo ‘tiburón’ lo abordaron y aseguraron que los jugadores de Nacional le pagaban a los ‘barristas’.

Por eso, quiso contar lo que muchos creen y que, según él, no pasó en sus etapas con el equipo paisa: “Me da hasta risa, acordándome de este tema, estando en Junior en 2015, se acerca uno de la barra de Junior y me dice que para una colaboración… Me dice que en Nacional, a la barra, tienen que pagarle una nómina mensual…