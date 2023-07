Carlos Antonio Vélez se refirió a varios aspectos que rodearon el partido amistoso entre Millonarios y Nacional, que fue ganado por los azules con un golazo de Leonardo Castro. Justamente, por lo que antecedió a la anotación, el analista puso en duda su legalidad y también le pegó a la transmisión del partido.

El periodista recientemente le soltó la mano al equipo de Alberto Gamero, dice que no juega bien y que el título de la Liga BetPlay-I 2023 no lo ganó con argumentos futbolísticos. Pero también aprovechó para señalar la producción y transmisión del partido, que a Colombia llegó con el personal de ESPN y por la señal de Star+.

Las afirmaciones de Vélez siempre dan para discutir, pero en esta oportunidad él argumentó todo lo que, para él, fue lo que pasó y no tiene discusión.

El partido amistoso entre Millonarios y Nacional estaba programado para el inicio de la noche del pasado sábado 8 de julio, pero por tormenta y fuerte clima, debió retrasarse unas horas y así empezó su columna de opinión en el programa ‘Planeta fútbol’:

“Casi no se juega, una tempestad enorme, que espantó a algún sector del público. Tenían vendidas todas las entradas, pero se alcanzaron a ver algunos boquetes y pequeños espacios libres en el estadio del Inter (Miami). Al final se jugó…”

El comentarista apuntó y defendió lo que ocurrió con Nacional: “Fue con un equipo reparadísimo porque tuvo problemas serios de documentación, muchos de los jugadores que no viajaron se quedaron en casa porque no tenían Visa”. Y según su análisis, “el mejor librado del amistoso fue Nacional”.

Vélez fue más allá, se devolvió unas semanas y aseguró que Nacional le hubiera ganado la final a Millonarios si hubiera jugado como lo hizo en el amistoso de Miami:

“Si hubiera jugado la final, como jugó gran parte del primer tiempo [del amistoso], no lo hubiera perdido. Es un decir y un supuesto, que no se molesten los hinchas de Millonarios y de Nacional. Pero recuerden que los 2 partidos terminaron empatados: 0-0 y 1-1. Recuerden que Millonarios vino a ser campeón cuando [Jarlan] Barrera regaló la pena máxima. Y Nacional fue campeón aproximadamente 42 o 43 minutos”.

Ratificando su particular visión, quitándole brillo al título de Millonarios y repitiendo lo que hizo cuando Deportivo Pereira quedó campeón en 2022 contra Independiente Medellín, Vélez dijo: “Millonarios merecía un premio por lo que había hecho a lo largo de este proyecto del profe Gamero, es diferente a que en este campeonato haya jugado buen fútbol”. Y cerró diciendo que el título del equipo azul “merecía ganarlo hasta diciembre del año pasado”.

Para volver a la defensa de Atlético Nacional, Vélez explicó que Paulo Autuori tenía un equipo “cobardón” y en el amistoso, sin el DT brasileño, atacó y tuvo mejor juego. Incluso, el manizaleño destacó que vio equilibrio entre ataque y defensa en el partido amistoso, por eso se animó a afirmar que: “El mejor partido y la mejor expresión que le he visto a Nacional”.

El analista de Win Sports, Canal RCN y RCN Radio manifestó que vio a un Millonarios “regulo” y completó con otra crítica: “Es el equipo de mayor posesión, pero es el equipo al que menos le rinde la posición. Una cosa es tener el balón y otra es usarlo bien”.

Sin embargo, el énfasis lo hizo en el golazo de Leonardo Castro porque antes hubo un fuera de lugar discutido y el juez lo sancionó, dando lugar para que Álvaro Montero sacara rápido y habilitada al anotador. Pero Vélez dijo que el balón no estaba detenido cuando el portero ‘embajador’ sacó y dijo que fue “ilegal” la anotación:

“¿Por qué digo que es un gol ilegal? Porque viene de una acción de presunto fuera de lugar de Atlético Nacional en la que se invalida un gol por ese hecho. Vale la pena recordar que cada vez que se va a hacer un cobro, la pelota tiene que estar quieta, no puede moverse ni media circunferencia, si se mueve es ilegal el cobro”.

A diferencia de lo que pasa cuando hay partidos, transmisiones y eventos en el FPC, Carlos Antonio criticó la organización del partido, empezando por el árbitro y criticó que no hayan anulado la jugada de gol de Millonarios: “El árbitro, un muchachito que se veía recién destetadito, el gringuito que dirigió el partido, no se dio cuenta y creo que los auxiliares estaban comiendo crispetas”.

Después vino el mensaje contra la producción, que no se sabe si originalmente fue hecha por ESPN para Star+, desde el estadio del Inter Miami:

“No se pudo ver bien, porque las cámaras las pusieron como si fuera un partido de baloncesto o de hockey sobre hielo. Una transmisión con un montón de cámaras, pero mal ubicadas y no estaban para fútbol. No se pudo ver si existió o no el fuera de juego. Planos muy corticos, nunca vi un plano largo, era muy complicado… Una transmisión chimborria”