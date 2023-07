Paulo Autuori se fue de Atlético Nacional y el club argumentó que fue por “motivos personales”, explicación que deja muchas preguntas sin responder y especulaciones en el aire. Pues, Carlos Antonio Vélez, que había anticipado que se podía dar esa decisión, volvió a hablar del técnico brasileño.

Antes de que se diera la noticia, en la mañana del jueves 6 de julio, la institución paisa notificó a Jarlan Barrera y Yerson Candelo sobre su salida, a pesar de que no tuvieran ofertas por ellos ni destino fijo. Supuestamente, eso lo habrían decidido por petición del entrenador, por eso llama la atención que igual se hubiera cortado su continuidad y son varias las versiones que rondan en medios, redes y el entorno ‘Verdolaga’.

Y Vélez, en la columna del programa ‘Planeta fútbol’ del 7 de julio, no solo se refirió al tema, sino que afirmó que el tema de los jugadores había sido una excusa para irse. Como el mismo periodista había anticipado una semana atrás, cuando Autuori viajó a Brasil para tomar un descanso.

Carlos Antonio Vélez habló de lo que sentía Paulo Autuori en Nacional

En un principio, Carlos Antonio Vélez aseguró que hubo muchas versiones alrededor de Paulo Autuori y lo que ocurrió con Atlético Nacional, pero que ninguna tendría validez para explicar su salida. Incluso, se refirió a la entrevista de Mauricio Navarro en Caracol Radio, afirmando que no había tenido ninguna influencia en la decisión.

Vélez apuntó a la “gobernabilidad” en el equipo, que no era la esperada para trabajar tranquilo, no por el club, sino por el entorno de jugadores, prensa y aficionados:

“El señor vino a Colombia y se fue con una idea muy clara de que no podía seguir, imposible seguir. La gobernabilidad era ninguna. Los dirigentes de Nacional apostaron por él, incluso, en contra a las posiciones del exterior. Y cuando digo del exterior me refiero de fuera de Nacional”.

El periodista dijo que el equipo de Medellín no jugaba bien y tampoco tenía argumentos futbolísticos, pero también aseguró que tenía respaldo de los que mandan en el club. Además, el analista de Win Sports sumó que el brasileño encabezaba el proyecto de poner a jugar a los jóvenes del club, pero también había aceptado que “había jugadores con contratos firmados que se debían respetar y que debían salir a futuro por los jugadores de abajo [categorías juveniles]”.

Por eso no se entiende que, después de haberse conocido que Jarlan Barrera y Yerson Candelo salían, Autuori haya decidido irse del club. Y el periodista puso ejemplos de los técnicos que salieron del club por no cumplir lo que esperaban los directivos:

“[Hernán Darío ‘el arriero’] Herrera no se quedó porque nunca cumplió en eso de poner con jugadores jóvenes, lo mismo pasó con Pedro Sarmiento. El único que aceptó y cumplió fue Autuori, por eso la dirigencia de Nacional lo respaldó”.

¿Hubo excusa de Autuori a los directivos de Nacional?

Vélez fue más allá de la lectura sobre la salida de jugadores y la permanencia de los que supuestamente se quedaron y él no los consideraba, Y explicó que el experimentado extranjero vio otra cosa: “Él se dio cuenta, pese al respaldo, que no tenía cómo trabajar, no había gobernabilidad. Los de adentro [directivos] le decían: ‘hágale, hermano’, pero los de afuera le decían: ‘váyase’ y él es el que pone la cara desde la raya, es muy complicado”.

En ese momento, Carlos Antonio Vélez recordó que después de que Nacional perdiera el título de Liga con Millonarios y pasada la penosa derrota en Copa Libertadores con Patronato de Argentina, anticipó que Autuori se podía aburrir y eso lo llevaría a dar un paso al costado. Por eso afirmó que lo de los jugadores veteranos apareció como excusa para irse:

“Él, solamente, llegó y les dijo: ‘¿Qué vamos a hacer? Ustedes quieren que ponga a los jugadores jóvenes y los voy a poner, pero hay unos veteranos que todavía están aquí y quiero que me desocupen el amarradero para poner a los nuevos’…”.

Ante este escenario, ya con Barrera y Candelo por fuera del panorama, Vélez dice que desde Nacional le habrían respondido al DT que debía esperar a que los demás jugadores veteranos cumplieran contrato o llegaran ofertas para llevarlos. Y, según el mismo analista manizaleño, la respuesta de Paulo Autuori fue directa:

“No, es que necesito que se vayan todos”.

Pero como los contratos de los jugadores de recorrido son muy altos y a otros los habían renovado recientemente, caso Dorlan Pabón, el técnico habría puesto eso como “disculpa” para decir que no seguía.

“Estaba buscando la disculpa, no fue por la entrevista de Caracol, ni por la renovación de contrato de Pabón, ni por Barrera y Candelo… Él traía la idea de irse porque no podía continuar, otra cosa es que haya usado eso como excusa para salir de la institución”.

Esta nueva lectura de Carlos Antonio Vélez, que siempre ha dicho que acude a las fuentes principales, en este caso a los que toman decisiones en Atlético Nacional, deja un ambiente complicado para el equipo más veces campeón de Colombia y que sigue en busca de una reestructuración del proyecto.