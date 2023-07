José Néstor Pékerman es el técnico que más lejos ha llevado a la Selección Colombia en un Mundial de fútbol de mayores, pero Carlos Antonio Vélez, considera que no fue un logro significativo y lo recuerda cada tanto. Y en esta oportunidad, por una entrevista que dio el propio Ramón Jesurún sobre el DT argentino, el comentarista revivió aquellos fantasmas del pasado.

Y lejos de reforzar lo que dijo el directivo en la conversación con César Augusto Londoño, afirmando que ‘don José’ no quiso seguir con ‘la Tricolor’ después de terminar su contrato en 2018, Vélez lo desmintió y reveló informaciones de cómo habrían sacado al cuerpo técnico del gaucho.

(Lea también: Carlos Antonio Vélez, defensor de los técnicos que tuvieron problemas con James)

Carlos Antonio Vélez, indignado 5 años después, con José Pékerman

Según el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Pékerman no quiso renovar su contrato después de terminar el Mundial Rusia 2018. Pero Vélez dijo que esto era falso y empezó a cuestionar las respuestas del directivo: “Don Ramón [Jesurún] es un magnífico político, al doctor Jesurún lo conozco perfectamente. Él dice muchas verdades, pero algunas incompletas”.

Y sobre la pregunta que hizo Londoño de la salida del técnico, Carlos Antonio también mostró su molestia y sacó una lista de críticas: “No sé por qué preguntan por eso, aquí no hizo nada ese señor, nada importante hizo. ¿Qué ganó? Nada. Olvídense de él, de una vez, qué viudez tan cansona, aburridora. Ese señor murió futbolísticamente hace rato, está retirado, está en los cuarteles de invierno”.

Y refiriéndose puntualmente a la respuesta de Jesurún, Vélez la calificó como “una verdad a medias”, para después citar sus palabras:

“Él [Jesurún] contestó: ‘Es que Pékerman decidió irse, la gente no lo ha querido entender, Pékerman es el que dice: -No quiero seguir- y si no quiere seguir, no sigue. Nunca le dijimos que no seguía. Después del Mundial hubo un receso, él tenía contrato hasta agosto y retomamos cuando correspondía. Nos dijo, en nuestra sala de juntas: -Muchas gracias, he decidido no continuar con la Selección Colombia- y no continuó'”.

Lo llamativo es que Carlos Antonio Vélez les dice “supérenlo” a todos los aficionados y periodistas que recuerdan a José Pékerman, pero él es quien parece haber quedado en los argumentos y críticas del pasado. Por eso, descalificó lo que dijo el presidente de la FCF y llegó otra seguidilla de críticas al exentrenador de la Selección Colombia:

“¡Qué respuesta berraca! Ramón es supremamente hábil, esta es la mitad de la historia y yo les voy a contar la otra mitad. El señor salía de Colombia sí o sí, ya estaban podridos con sus procederes, estuvo 7 años y mucha gente se dio cuenta de cómo hacían las cosas él y su grupo. Y aquí, a vista y paciencia de la gran mayoría, porque estaban convencidos de que estaba haciendo un excelente trabajo, qué horror y qué mediocridad tan grande, se le mantuvo pese a que se sabía que hacía y deshacía”.

Para dar contexto a su versión, Vélez dijo que fueron varios los miembros del comité ejecutivo de la Federación los que mostraron su inconformidad y decidieron sacar a Pékerman y su equipo de trabajo. Esto era lo que supuestamente pensaban y decían esos directivos, que el periodista no quiso mencionar: “Paremos esto porque no hemos ganado nada, busquemos otras opciones, se nos creció el enano”.

Parecía que la dura columna del programa ‘Planeta fútbol’ iba a terminar con una nueva seguidilla de señalamientos del comentarista contra ‘don José’: “De un momento a otro este señor se volvió lo máximo, cuando no ha hecho un carajo, no hizo nada, dónde están los títulos de ese personaje, no hay ninguno”.

(Lea también: Ni con el 2-0 a Alemania, Carlos Antonio Vélez dejó de pegarles a veteranos de Colombia)

¿Cómo sacaron a Pékerman de la Selección Colombia?

Pero Carlos Antonio Vélez estaba lejos de terminar el tema, ya que decidió contar lo que habría pasado entre los directivos y José Pékerman antes, durante y después del Mundial Rusia 2018:

“Vencía su contrato el último día de agosto, terminó el Mundial de Rusia y esperaron calladitos [los directivos]. El señor esperaba entre Buenos Aires y Miami, si no, pregúntenle a Ossa y Asociados [anterior agencia de viajes de la FCF] que iban a pedir pasajes todos los días. Después vino, se plantó en un hotel de Bogotá a que la Federación le dijera que le iba a renovar el contrato”.

Según el comunicador manizaleño los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol ignoraron a Pékerman, sus llamadas y la de sus asistentes, ya que esperaban que se venciera su contrato y no tener que pagar un “billetal” por renovarlo o alguna otra negociación: “Terminó el mes de agosto y como no vino la oferta de renovación, él dijo: ‘No quiero seguir, me voy’. Y claro, no le estaban ofreciendo que se quedara, la Federación dejó que se acabaran los plazos y términos del contrato”.

Lo más fuerte es que, si Jesurún dijo que Pékerman fue el que se quiso ir, Vélez revela que en el mismo Mundial estaban hablando con otros técnicos para reemplazarlo, así se diera el mejor resultado con ‘la Tricolor’:

“Ya le estaban buscando el reemplazo, desde Rusia, desde el mismísimo Mundial. Un dirigente me dijo, el día que le ganamos a Francia, en París: ‘El señor no va, no será más técnico de Colombia, así gane el Campeonato del Mundo, no va a ser más el técnico de Colombia’ y empezaron a buscar el técnico que querían”.

Aunque Carlos Queiroz llegó en febrero de 2019 a la Selección Colombia, Carlos Antonio Vélez señaló que Ramón Jesurún hizo contactos durante la cita mundialista, que fue entre junio y julio de 2018. El mismo periodista se precia de haber conocido todo de primera mano: “Lo sabíamos los que verificamos las noticias que el señor no iba a ser más el técnico de Colombia”.

Lee También

Carlos Antonio aseguró que “esa es la historia completa” y que se cansó de que los directivos quieran “meter cuentos”. Obviamente, todo esto se basa en que Vélez considera que Colombia no hizo nada en el Mundial Brasil 2014 y el cuerpo técnico de José Pékerman no tiene méritos:

“No ganó nada… ¿El Mundial de Brasil? Arranquen a mirar qué rivales tuvimos en el Mundial de Brasil y qué ganamos?… Supérenlo, no va más, se terminó. Y las verdades a medias, son mentiras, no sé por qué hay que estar matizando y nunca diciendo lo que es”.

Por si quedaban dudas, esa última afirmación indica que Ramón Jesurún miente y que José Pékerman no se fue de la Selección Colombia, por lo que dijo el presidente de la FCF. Habrá que esperar si hay respuesta del directivo a su amigo de los medios.