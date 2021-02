José Pékerman volvió a dar una entrevista en Argentina, después de muchos años de completo silencio y ninguna aparición en medios de comunicación. Al técnico solo se le vio asistir al funeral de Diego Maradona en noviembre pasado y en ese entonces le dio una declaración escrita al diario Olé, manifestando su tristeza por la partida del ’10’. Desde que dejó la Selección Argentina, en el 2006, no fueron muchas sus participaciones en radio o televisión.

Este miércoles, el entrenador de 71 años habló con el canal argentino TNT Sports. Gran parte de la entrevista se centró en su paso por las diferentes selecciones de su país y la eliminación en cuartos de final del Mundial Alemania 2006, pero también hubo tiempo para que el estratega entregara algunas palabras sobre su salida de la Selección Colombia, que se dio en agosto de 2018.

El periodista que lo entrevistó le preguntó a Pékerman si había partido de la Selección Colombia porque sospechaba que “le estaban haciendo la cama” (el cajón), pero el argentino fue claro en indicar que no tenía prueba alguna de ello. “Me contaron alguna vez que los directivos estaban buscando un técnico mientras vos estabas jugando el Mundial”, le comentó el reportero al técnico.

Sobre su partida luego de seis años y medio al frente del combinado nacional, Pékerman no fue muy preciso en torno a las razones por las que se dio e hizo entender que se fue con ganas de obtener algo más con la ‘tricolor’. “No, un poco de todo. Yo no tengo pruebas de eso (de que le hubieran hecho el cajón). Hay momentos en los que hay crisis y es como que nadie quiere agarrar nada. Pero hay momentos en los que las cosas están bien, se ve que hay un potencial, empiezan a aparecer otros deseos, otras situaciones. En la competencia es así. Pero más que nada, en todos los lugares siempre hay un deseo de lograr algo más“, afirmó el argentino.

En su momento, las versiones de prensa que más se replicaron en los medios de comunicación nacionales apuntaban a que los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol no se sentían a gusto con el representante de Pékerman, Pascual Lezcano, y que por eso prefirieron no renovar su contrato.

Estas fueron las declaraciones que entregó el argentino para la televisión argentina:

