El popular ‘Tigre’ salió de 2 largas recuperaciones por molestias musculares y ya lleva 2 semanas entrenando a la par del resto de sus compañeros esperando la posibilidad de volver a jugar, oportunidad que se le podría dar este sábado 20 de febrero en la visita al Alanyaspor, partido para el que fue convocado.

No obstante, el estado anímico del atacante de 35 años de edad no sería el mejor y lo estaría perturbando, según reveló el diario otomano Sporx.

“La parte psicológica de Falcao se deterioró debido a sus frecuentes lesiones”, apuntó el medio.

De acuerdo con la información, es tanto el temor de Radamel Falcao García por una nueva lesión, que su entrenador ha preferido reservarlo en las últimas presentaciones.

De hecho, Sporx ventiló que el propio futbolista le habría dicho a Fatih Terim, técnico del Galatasaray, que no pretende volver al departamento médico del club, a rehabilitaciones físicas y demás, por lo que no entrará nuevamente a una cancha si no se siente en óptimas condiciones.

“No quiero volver a lesionarme, no jugaré sin estar cien por ciento listo”, habrían sido las palabras del samario.

Por ahora, el ‘cafetero’ se sigue preparando para la contienda, programada para las 11:00 a.m., hora colombiana, y válida por la fecha 26 de la liga turca, en la que el Galatasaray comparte liderato con el Besiktas.