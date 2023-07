Ramón Jesurún por fin habló largo y tendido de lo que pasó con la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 y por qué no se dio la clasificación. Obviamente, es la visión desde la cúpula directiva de la Federación Colombiana de Fútbol, pero dejó frases que apuntan más a los jugadores que a otros aspectos.

El directivo máximo del balompié nacional habló con el periodista César Augusto Londoño y la entrevista fue publicada en la página del Diario As Colombia. En esta se tocaron muchos temas relacionados con el fútbol colombiano, pero el fracaso rumbo a la reciente cita orbital de mayores se llevó gran atención y el directivo barranquillero dio su opinión.

(Lea también: Anuncian nuevo DT de Selección Colombia Sub-23; dejó deuda y ahora espera ir a Olímpicos)

¿Por qué Ramón Jesurún se demoró en dar la cara, después de la eliminación?

Aunque hubo varios pronunciamientos, respuestas en ruedas de prensa y decisiones sobre el futuro de ‘la Tricolor’ absoluta, hasta ahora se dan respuestas extensas de Jesurún y primero justificó el silencio y la falta de explicaciones: “La noticias que genera el fútbol, las difundimos día a día, hora a hora, cuando se produzcan. Y hay que dar un espacio de descanso a toda la gente y aficionados al fútbol, no saturarlos todo el tiempo… Espacios de poca visibilidad, a veces, son buenos”.

Pero después llegó el primer mensaje apuntando a los jugadores y técnicos, explicando que ellos se llevan los triunfos, mientras que los directivos cargan con los fracasos:

“Cuando son picos elevados, los directivos aparecemos muy poco, porque cuando se logran cosas buenas, se habla de los técnicos, jugadores y grupos. Y a veces, en ciclos no tan afortunados, las críticas son a los directivos, pero tengo mucha experiencia, tenemos mucha experiencia, conocemos eso”.

Para Jesurún, los directivos son muy criticados por lo deportivo, pero ignoran lo que hacen en temas de administración, patrocinios, manejos de dinero y otros temas externos al campo: “El aficionado y la prensa nos miden por el ciclo competitivo y lo deportivo, pero el papel del dirigente es integral… se necesita una estructura empresarial”. Y el mismo presidente de la FCF resaltó que su la empresa que comanda es sólida, tiene salud financiera, cuenta con programas visibles y no tan visibles, allí se trabaja todos los días del año y el país no conoce lo que hacen.

Según el expresidente del Junior, en la competencia local hay buenos resultados y se tiene “muy buen fútbol profesional”, además de tener desarrollo de las ramas masculina y femenina, en todas las categorías y en disciplinas paralelas como el fútbol playa y el fútsal.

(Lea también: “Están acabando con el fútbol”: Jesurún lanzó dura advertencia por conciertos en estadios)

¿Por qué Colombia no fue al Mundial Qatar 2022, según Ramón Jesurún?

Cuando el periodista interrogó a Ramón Jesurún por la tristeza más grande en sus 8 años en la presidencia de la FCF, afirmó que fue la no clasificación al Mundial Qatar 2022: “La eliminación de Qatar, sin duda alguna, fue algo muy doloroso porque no lo merecíamos”. Lo llamativo fue lo que vino después, sin hacer autocrítica sobre el tiempo que la Selección Colombia estuvo sin técnico y tampoco refiriéndose a lo ocurrido con Carlos Queiroz y las goleadas que llevaron a su salida.

Jesurún apuntó a los partidos que dirigió Reinaldo Rueda y a los goles que no pudieron hacer los jugadores convocados: “Futbolísticamente, teníamos todo para llegar, pero pasaron cosas insólitas durante esos 4 años, muchas de ellas es que durante 7 partidos no metimos un gol. Lo más grave es que un solo gol, en cualquiera de esos 7 partidos, con uno solo que hubiéramos convertido, hubiéramos llegado al Mundial”.

Con palabras más fuertes, el presidente de la FCF ratificó su lectura de la falta de gol, pero también señaló que los jugadores sí marcaban en sus respectivos equipos y por eso no se consiguió el cupo al Mundial del 2022:

“Es la eliminación más insólita de cualquier equipo en el mundo, nunca había pasado eso. Un solo gol en esos 7 partidos y hubiéramos estado en Qatar. La gente no lo entiende, uno mismo tampoco lo entiende… El informe de Rueda se resume en esto: 7 partidos en los que los jugadores regresaban, luego de jugar con la Selección, a sus equipos y a los 3 días convertían goles. Los mismos [jugadores]”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AS Colombia (@diarioascolombia)

Lee También

Y con palabras y expresiones coloquiales, menos fuertes que los señalamientos a la campaña de Reinaldo Rueda y los convocados, Jesurún se sinceró: “El dolor que me causó, fue una tusa, fue un guayabo que me duró bastante tiempo. Diría que meses, todavía me duele”.

Según Ramón Jesurún, en la conversación con Diario As Colombia, todo lo malo quedó en el pasado y el objetivo es clasificar al Mundial 2026 y se muestra optimista: “El llanto y las lágrimas ya se secaron, no podemos quedarnos enterrados, digiriendo la pena. Hay que reedificar inmediatamente, fue lo que hicimos en eso estamos y estamos muy optimistas que tengamos ese poderío que nos caracterizó los años anteriores”.