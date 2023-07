Bastante revuelo ha causado el manejo de los estadios en Colombia, ya que algunos clubes se han visto afectados con los préstamos que hacen las alcaldías locales para que en dichos escenarios se lleven a cabo conciertos.

Por ejemplo, en el primer semestre del año, Millonarios y Santa Fe llevaron del bulto en las competencias internacionales, ya que la Conmebol los castigó con multas económicas por el estado de la grama de El Campín, la cual resultó afectada después de un evento musical.

Ahora, el lío lo tienen Atlético Nacional e Independiente Medellín con el Atanasio Girardot, pues hace unos días el Inder les notificó que el estadio lo van a usar para conciertos, afectando directamente la participación internacional, pues el equipo verdolaga no podría usar el escenario para los octavos de final de la Copa Libertadores.

El presidente de la Federación Colombia de Fútbol, Ramón Jesurún, habló con As Colombia sobre la polémica y manifestó su disgustó con las administraciones locales, puesto que, para él, los estadios se hicieron para el fútbol y no para conciertos.

“Respeto los conciertos y los artistas porque además me gusta y cuando puedo ir asisto… Los estadios de fútbol se hicieron primero para el fútbol. A los estadios de fútbol y a los equipos hay que decirles: ‘¿Tienen libre estas fechas? Sí o no. ¿Sería posible que podamos hacer un concierto?’… Pero es al revés. Aquí los conciertos están acabando con el fútbol y no debería ser”, dijo el ejecutivo.