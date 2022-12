Para quienes no saben o no recuerdan, Ramón Jesurún siempre ha sido muy cercano a la familia Char, que son dueños del Junior de Barranquilla. Pero como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, muchos entienden que no estuvo bien su visita a la sede administrativa del equipo tiburón en la tarde del jueves 22 de diciembre.

Después de ejercer puestos administrativos en diferentes empresas de la costa norte de Colombia, el directivo barranquillero fue presidente del equipo de su tierra a mediados de los años 90 y después entró a formar parte de los directivos del FPC. Todo esto, antes de ser presidente de la Dimayor entre 2006 y 2015, y presidente de la FCF desde 2015 hasta la fecha.

Por su camino en el mundo empresarial y de administración, no es raro que Ramón visite a la familia Char, eso mismo pasa en muchos casos y no hay tanto revuelo. Sin embargo, cuando se habla de la pasión del fútbol y él sale de las instalaciones ‘junioristas’ con un par de paquetes del equipo, todo puede volverse polémico y generar reacciones de todo tipo.

Ramón Jesurún y su visita a la sede de Junior, sin hablar de la Selección Colombia

Pero aparte de la visita, la forma en la que salió Jesurún de la sede administrativa de Junior fue la que mostró aún más polémicas. Incluso los propios medios barranquilleros, que estaban en el lugar para estar pendientes de las salidas y llegadas de jugadores, fueron los que registraron la actuación del dirigente.

Justamente cuando los periodistas estaban esperando la salida de Daniel Giraldo, que estaba finiquitando su desvinculación de junior para poder regresar a Millonarios de cara a la temporada 2023, se dio la sorpresiva llegada del máximo directivo de la Federación. A su ingreso, saludó a los presentes y no hubo ninguna reacción extraña.

Pero cuando salió, justamente al mismo tiempo que Giraldo, Jesurún eludió a los periodistas, iba con paso rápido, camino a montarse en su vehículo y hasta respondió de forma seca las preguntas que le intentaron hacer los comunicadores que lo buscaron para hablar de la Selección Colombia, de las Eliminatorias al Mundial 2026, entre otras cosas.

“Estoy de vacaciones, estoy de vacaciones…”

Eso fue lo que atinó a responder mientras algunos comunicadores le hacían preguntas sobre la selección, el Mundial, las Eliminatorias y el fútbol colombiano. Ante un cuestionamiento sobre el título del mundo para Argentina y los cupos de Sudamérica para próximos Mundiales, el directivo dijo: “Argentina tiene que jugar Eliminatorias, también… Cuál cupo de dónde”. Y en medio del apuro, le indicó al conductor de la camioneta que lo recogió que era hora de irse: “¡Vamos, vamos, vamos!”.

Medios como el Diario El Heraldo y El Bordillo, registraron que la llegada de Ramón Jesurún se dio justo en el momento en el que había una reunión importante en las instalaciones del Junior. Obviamente no es menor que haya llegado allí el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, que al mismo tiempo es uno de los vicepresidentes de Conmebol y miembro del Consejo Mundial de la Fifa.

No se sabe que llevaba en las bolsas del Junior, no se conoce el motivo de su llegada a la sede del equipo que presidió en el pasado, tampoco habló de ningún tema futbolístico con los medios deportivos, mucho menos se refirió a otros temas. Pero quedó claro que Ramón Jesurún ya está de vacaciones y no tendremos muchas noticias sobre los eventos, ‘la tricolor’ y lo que viene para el 2023.