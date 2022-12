El escándalo de la reventa de la boletería de los partidos de la Selección Colombia por parte de la Federación Colombiana de Fútbol tiene un nuevo capítulo.

(Vea también: Ramón Jesurún no se salió con la suya y sigue bajo lupa en escándalo de reventa de boletas)

Esta vez, por cuenta de una revelación que hizo Semana, que muestra que los jugadores de la Tricolor también fueron afectados por este hecho de corrupción que ocurrió durante las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

De hecho, cabe recordar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sancionó a los directivos de la FCF: Ramón Jesurún, Álvaro González Alzate y Andrés Tamayo por el escándalo que aún sacude al fútbol colombiano.

Selección Colomba: futbolistas llevaron del bulto por reventa de boletas

El medio citado publicó una conversación vía WhatsApp entre el entonces gerente de la entidad, Luis Guillermo Escobar, y Elías Yamhure Daccarett, de Ticket Ya, en la cual se reclaman 100 boletas que son destinadas para las familias de los futbolistas, tal y como se acostumbra.

Según Escobar, no es la primera vez que la empresa encargada de la boletaría incumple con el acuerdo, por lo que pidió una acción inmediata de Daccarett, argumentando que referentes de la Selección como David Ospina, lo tienen “reventado” preguntando por las boletas.

No obstante, desde la compañía le respondieron a Escobar que ya le entregaron más de 4.000 boletas a la FCF, por lo que no los pueden culpar por esa situación.

Escobar: El tema es que avisé con tiempo otra vez y están jodiendo a los jugadores por tercera vez. Increíble. Tres bloqueos para los jugadores y no respetaron ninguno… Tengo a Ospina reventándome el teléfono todos los días.

Daccarett: Perdona que te contradiga, pero a los jugadores los jodieron ustedes porque les dimos 4.200 boletas y no dejaron ni una para ellos. Esto es un negocio, Luis, y tú no puedes hacer bloqueo de nuestra boletería para resolver un problema que tú mismo creaste. Les ayudamos con todo gusto hasta donde nos es posible, pero no me digas que los jodimos.

Para el Tribunal, estos elementos comprueban la participación de la Federación Colombiana de Fútbol y sus directivos en el “desvío masivo de boletas”, que también afectó a patrocinadores con incumplimientos de acuerdos y contratos.