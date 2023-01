En julio del año pasado las futbolistas colombianas se empezaron a ilusionar con tener una liga digna para ellas en 2023, porque el máximo dirigente del fútbol colombiano, Ramón Jesurún así lo manifestó.

Ese anunció se hizo en julio, en el marco de la Copa América femenina que se celebró en nuestro país.

Sin embargo, en octubre volverían a sentir que esa Liga sería toda una realidad y más tras las declaraciones de la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia. “En 2023 habrá liga profesional de fútbol femenino de 11 meses con salarios dignos… Conseguimos que los patrocinadores las paguen entre 400 y 500 dólares mensuales a las jugadoras”.

Pero como dice la canción “todo se derrumbó” cuando la Dimayor anunció este martes 24 de enero el calendario de ese torneo y las futbolistas volvieron a quedar en las mismas.

El COLOMBIANO le consultó a Ramón Jesurún sobre por qué se incumplió con esa promesa y su respuesta fue la siguiente: “Sobre ese tema hay que consultar al presidente de la Dimayor, ellos son lo que organizan el torneo y ellos saben las razones y los motivos”.

Así que consultamos al máximo encargado de esa entidad, Fernando Jaramillo, quien esgrimió algunos argumentos en defensa de la determinación de tener una liga de 4 meses.

“El calendario internacional no nos ayuda, porque tenemos Mundial de fútbol femenino de julio a agosto, además somos anfitriones en octubre de la Copa Libertadores. Hay que tener en cuenta también que son 17 clubes que hacen un esfuerzo inmenso desde lo económico, 8 de los cuales están obligados a jugar este certamen para cumplir con las obligaciones de la Conmebol. Entonces, no es fácil tener un contrato a 11 o 12 meses cuando todavía no es autosostenible el fútbol femenino, sabemos que no es lo ideal, queríamos realizarla hasta septiembre pero por el tema económico no se pudo”.