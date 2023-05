James Rodríguez, su futuro como entrenador y la selección Colombia, fueron los temas en los que Reinaldo Rueda enfatizó en su reciente entrevista con ‘Zona Libre de Humo’.

(Vea también:El ‘Tino’ Asprilla dio su top de mejores jugadores de Colombia y no estuvo James Rodríguez)

Reinaldo Rueda, el entrenador de la delegación colombiana en las recientes Eliminatorias, habló para los micrófonos de la prensa ‘Tricolor’, y acabó con las dudas de muchos fanáticos del balompié nacional.

“Esto no es de culpas. El fútbol nos da lecciones y enseñanzas. De todo ha sucedido y también en las grandes familias. La ilusión de todos los jugadores y más de la categoría y la jerarquía de los que estuvimos, todos queríamos estar en el Mundial. Después de un año ya es algo histórico, que no tiene ninguna solución”, dijo el timonel sobre James.

La no clasificación de Colombia a la Copa del Mundo de Qatar causó en el entrenador un sinfín de emociones. Quien fue campeón de la Copa Libertadores con Nacional, agregó: “Ha sido un año de reflexión, de evaluación, de retroalimentación y de un conflicto emocional, queda uno destruido. Después, todo lo que significó el duelo por lo que vivimos. Si a alguien le falló Reinaldo Rueda fue a los entrenadores colombianos y les presenté mis disculpas. Los estaba representando a todos y no cumplí mi meta, y es algo que me duele aún”.

(Lea también: Carlos Antonio Vélez no perdonó a James; lo quiere callar como el Rey de España a Chávez)

Además, Reinaldo expresó que, no sabe si volverá a dirigir. “Estoy en el limbo si vuelvo o no vuelvo. Gracias a Dios en los meses cercanos he tenido posibilidades de selecciones, de clubes. Todo se ha evaluado y lo que quiero es un proyecto que esté más cerca al logro. Estos han sido meses de evaluaciones. Han habido tentaciones y acercamientos en todas las latitudes, dependiendo de dónde se abra esa puerta buscaré quién pueda acompañarme”, sentenció.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @emeamedia_