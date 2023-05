Reinaldo Rueda fue el último técnico que tuvo la Selección Colombia en el camino, frustrado, rumbo al Mundial Qatar 2022 y muchos le cargaron toda la responsabilidad de la eliminación. Además, la mala relación con James Rodríguez fue otro de los temas que le cargaron por los resultados de ‘la Tricolor’.

Y ahora, cuando el mencionado jugador dio una entrevista para referirse a esa época y a lo que no se hizo para clasificar a la cita mundialista, también se han dado pronunciamientos del DT vallecaucano para dar su punto de vista sobre la última etapa de la pasada eliminatoria sudamericana.

(Lea también: “Lo quise proteger”: Rueda le contestó a James y habló de su frustrado paso por Colombia)

Las respuestas de Rueda se dieron en el programa ‘F90’ de ESPN Colombia, en una larga entrevista con varias preguntas y menciones a James. Algo que le incomodó, por eso quiso parar tantos rumores y especulaciones sobre su relación y manejo con el jugador, que en inicio del proceso estaba en Everton de Inglaterra y después llegó a Al-Rayan de Catar.

Reinaldo Rueda se cansó por las preguntas sobre James Rodríguez

A Reinaldo le preguntaron por los efectos y “fractura del grupo” ante las goleadas con Uruguay, en Barranquilla, y Ecuador, en Quito, mientras estaba dirigiendo Carlos Queiroz. Pues, él quiso usar la figura de una fractura física para explicar que su proceso empezó bien, pero le lanzó un vainazo a los periodistas que hablaron del tema: “Cuando no se logran los resultados en la cancha, cuando no hay sensatez y coherencia en los análisis futbolísticos, todas estas versiones tienen validez. Si el equipo se fracturó en Quito, lo enyesaron y mejoró contra Perú, en Lima, y ganamos. Y le pusieron un inmovilizador contra Chile en Barranquilla”.

#ESPNEquipoFColombia | Los que más saben de fútbol Nos acompaña Reinaldo Rueda: ¿Qué se quebró en Colombia para no clasificar a Catar 2022? "La confianza se perdió contra Ecuador y Paraguay" ▶️ No te pierdas EQUIPO F por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmMdk pic.twitter.com/CMEtY4vR6j — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) May 30, 2023

Como también mencionaron supuestos problemas entre los jugadores por la capitanía del equipo, Rueda volvió a señalar a los analistas y habló de chismes en el entorno: “Y lo de la capitanía, en un equipo con esos jugadores que se tenían, la capitanía de David Ospina no tenía pierde. Creo que cuando no hay objetividad para los análisis tácticos, futbolísticos y no hay sensatez para reconocer que no tuvimos eficacia para resolver, todos estos argumentos y chismes tienen validez”.

James y su ausencia de la Copa América 2019 con la Selección Colombia

El técnico, campeón de la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional, había explicado que quiso proteger a Rodríguez en el momento de sus lesiones y cuando no estaba consolidado en sus clubes. Pero ante la insistencia con la pregunta, explicó con vehemencia:

“Cada día estoy más decepcionado de que todas estas situaciones no construyen ni le hacen bien al fútbol; ni el COVID-19 ni la pandemia nos hizo bien a todos. Y lo de James Rodríguez es entendible, quería jugar su Copa América y reaccionó como reaccionó. Se lo dije: ‘Te va a costar lágrimas, pero lo quiero por el bien tuyo, porque quiero un James para cinco años más y no para cinco partidos y después parar porque reincidió en la lesión’”.

Y descartó que se hubieran presentado problemas entre él y James: “Era cuidar a James y cuidar a la Selección. James es un profesional, con madurez y respeto por el grupo y por las decisiones que uno toma. No sé dónde está lo difícil de la relación con James porque retornó y cuando fue convocado fue un jugador normal, como cualquiera de los demás. No entiendo qué le están cobrando a James o qué se le cobra a James”.

#ESPNEquipoFColombia | Los que más saben de fútbol Nos acompaña Reinaldo Rueda: ¿James tuvo una influencia negativa en el grupo? "Él es un profesional como cualquier otro, NO ENTIENDO QUÉ ES LO QUE LE ESTAN COBRANDO " Opina con #ESPNEquipoFColombia pic.twitter.com/zj6QcVfMGD — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) May 30, 2023

Lee También

Pero esa versión no coincide con el comunicado y la transmisión en redes sociales del propio James Rodríguez, al saber que estaba por fuera de la Copa América 2019. Por eso, el técnico quiso aclarar:

“James reaccionó bien, era muy duro dejarlo fuera de la Copa América, pero era lo más saludable para él, para la Selección y para todos. Después, no pudo estar con nosotros, pero vino en octubre y quiso aportar en la medida de las condiciones y sin ningún problema. Seguimos una buena relación de respeto y con sus demás compañeros igual. No hay nada más para hablar ni desgastarse con ese tema”.

Sin embargo, los periodistas volvieron a mencionar a James, para saber si hubo mala relación en la Selección Colombia y si eso también influyó para no tenerlo en cuenta. Esto ya no le gustó al DT que dejó claras las situaciones que se vivieron en ese momento: “Quiero proteger el grupo, el colectivo, antes que el individualismo de un jugador. Y James, cuando sale del Everton y va a Catar, juega más de cinco partidos seguidos en esas condiciones climatológicas y en una liga superdifícil para las características de él, en una liga muy atlética y con las temperaturas altísimas, haciendo un esfuerzo grandísimo. Después de esos partidos lo llamé y le dije que si quería venir a la Selección, que quería que él se recuperara y disfrutara el fútbol, porque veía que allá sufría y no tenía con quién hacer el juego que admiramos. Inicialmente, no quiso, después dijo que venía y se reintegró con toda humildad, obediencia y respeto”.

Lee También

Pero hubo una nueva referencia a los medios por hablar tanto de James Rodríguez, lo dijo con dureza:

“A ustedes parece que les estuviera pagando James para que hablaran todos los días de él porque le hacen una propaganda. James se porta superbién, sin problemas trabajó en la Selección. O yo soy ciego o boludo, como dicen, porque no veo lo que ustedes ven”.

Finalmente, Reinaldo Rueda dijo que asumía sus decisiones, tal como lo había hecho en otros equipos y selecciones nacionales. Pero eso ya es del pasado y prefirió no seguirse metiendo en esta polémica.