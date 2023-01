A pesar de que no da entrevistas exclusivas y poco habla con la prensa, James Rodríguez siempre encuentra el medio para mostrar sus opiniones y responder a las críticas que le llegan desde un sector de la afición y la prensa nacional. En medio de una conversación con Ricardinho, el jugador de futsal portugués, le habló a muchos de sus detractores.

Aunque la transmisión vía Twitch no fue muy publicitada, e incluso se pensó que iba a ser en portugués, finalmente el cucuteño habló en castellano y en un par de frases le habló a los ‘haters’ (odiadores) y a los periodistas que lo tienen en la mira. Obviamente, su buen presente en el Olympiacos de Grecia, le da el respaldo y la tranquilidad que hace un tiempo no tenía, porque no la pasaba bien en lo deportivo.

Esta vez habló más suave que en otras oportunidades, pero mantuvo la postura de hacerse más fuerte en contra de las críticas y de tener contacto con los medios colombianos, por lo que le cuenta su entorno. Aunque esta vez no dijo que tenía nombres de sus críticos en una “libreta”, para saber quiénes están en su contra.

Mensaje de James Rodríguez a sus críticos en Colombia

La idea de Ricardinho no era generar polémicas o ambiente tenso, pero sí preguntó sobre los críticos de James y el colombiano fue el que dijo que sí tenía ‘haters’: “‘Haters’ siempre hay, siempre tenemos. Con los que jugamos bien siempre hay ‘haters’… Es bueno, y a mí me encanta, porque es una forma de que te inyecten esa fuerza y ganas”.

A pesar de que algunas veces se ha mostrado inconforme con quienes lo señalan, tanto en redes sociales, pasando por los medios y hasta en el mismo estadio Metropolitano de Barranquilla, él dice que le gusta sentirse así para acallar a los que lo critican: “Ok, ahora te voy a demostrar quién soy, pa que hables. Eso es algo que tomo. Ellos no saben que me hacen un favor, me dan algo bueno para mí. Pero no pasa nada, que hablen y todo eso”.

Eso sí, James sabe que hablan de él en Colombia y se lo cuentan sus familiares y amigos: “En mi caso, hay mucha gente que habla muchas cosas mías y toda la prensa también. Es algo duro y algo que me da fuerza para poder seguir; no lo tomo de mala manera, al contrario, eso me da más ganas para seguir haciendo las cosas bien”, dijo.

“Yo sé las cosas por lo que me envían mis amigos. Y yo les digo no me manden nada, que tampoco me interesa. Pero cuando leo y escucho, es porque me dan cosas”, añadió.

En esta conversación con Ricardinho, Rodríguez manifestó que no le gusta que opinen de su vida privada, porque eso no lo puede evaluar nadie que no viva con él y comparta por fuera del ámbito deportivo: “Muchas veces, no una, sino muchas veces (se meten en su vida). Pero es fútbol y todos los futbolistas pasamos por estas cosas, no puedo decir que sea injusto, porque todos hemos pasado por esto”.

Y con un tono más fuerte, demostrando su personalidad y carácter, James Rodríguez le dijo esto a los críticos de redes, medios y aficionados colombianos: “Todos sabemos cuando juegas mal o juegas bien, el tema es cuando se meten con tu persona, como si convivieran contigo el día a día. Y tú no convives conmigo, tú no me conoces para que hables de mí”.

“Si hablas de mí, ‘jugó mal, jugó un mal partido, no ha hecho un pase bueno, no ha hecho las cosas’. Pero cuando se te meten en lo personal… si tú no me conoces, ‘mostro’, si tú no me conoces qué vas a hablar”, concluyó.

Seguramente, si todo sigue bien con el ‘crack’ de ‘la tricolor’, estará en los próximos partidos amistosos de la selección nacional. Ese será el momento para volver a decir ‘presente’ con juego y acallando a más personas que lo señalan mucho.