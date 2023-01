Por medio de un stream, el colombiano James Rodríguez confesó que tuvo diferencias con Rafa Benítez, quien lo entrenó en Real Madrid y Everton.

El jugador colombiano que actualmente juega para el Olympiacos, no es mucho de dar entrevistas, pero por medio de un stream con su compañero Ricardinho, contó de infidencias que nadie conocía. Las declaraciones del exjugador del Real Madrid, están ligadas con los motivos por los cuales, su carrera deportiva decayó en el último tiempo.

El volante creativo del elenco griego, dijo: “El primer día de pretemporada con Everton, Rafael Benitez me dijo: tú ya estás mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, con jerarquía y que corra, así que búscate club. Yo le dije al gerente que ‘en tres meses Rafa Benítez estaba fuera, yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido’. A los tres meses fuera y estaban últimos”.

Además, mencionó que su llegada a Catar se dio por indiferencias con Rafa Benítez. “Me fui a Catar porque en Everton, el entrenador no me quería y no iba quedarme sin poder jugar. Ese año tuve un par de problemas físicos y los clubes que me querían en Europa, no podían dar un salario como el que tenía. Pensé en Catar porque se acercaba la Copa del Mundo”, concluyó.

James Rodríguez se despachó en contra del técnico que le amargó su paso por la élite del balompié europeo, y sin pelos en la lengua contó porque fue a jugar a catar, una de sus decisiones deportivas más polémicas.