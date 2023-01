En poco menos de 6 meses de haber llegado al equipo griego, el ‘10’ de la Selección Colombia ya se convirtió en uno de los atacantes primordiales dentro del esquema del entrenador europeo.

Pese a que estuvo ausente en algunos juegos por culpa de una molestia, en la mayoría de partidos que disputó inició como inicialista. Actualmente ya registra 3 goles y 3 asistencias con el club y físicamente se le ve recuperado y participativo.

Su bien nivel habría llevado a que las directivas del Galatasaray de Turquía pusieran sus ojos en él y, según varios medios deportivos, ya estarían en negociaciones para lograr su contratación.

Aunque su salida del Olympiacos es solo un rumor, algunos periodistas utilizaron la más reciente rueda de prensa del español para consultarle sobre el volante colombiano. Al respecto, el técnico dejó claro que quiere seguir contando con él y que está conforme con lo que le ha mostrado en cancha.

De acuerdo con el estratega, cada una de las indicaciones que le da al colombiano son bien recibidas por su parte y confirmó que está encantado de tenerlo en su equipo.

“Estamos muy contentos porque aplica lo que le decimos tanto en ataque como en defensa. Él sabe muy bien lo que estamos tratando de hacer con él. Espero que él también sea feliz conmigo”, dijo entre risas el técnico del Olympiacos.

Este domingo, Olympiacos visitará al Atromitos en partido válido por la jornada 19 de la liga de Grecia y James Rodríguez aparece como inicialista.

