En las últimas horas diferentes medios deportivos turcos han hablado de lo cerca que está el ’10’ de aterrizar en Estambul. James Rodríguez llegaría al Galatasaray en el que Falcao tuvo un reciente paso deslucido.

El capitán de la Selección Colombia ha tenido un explosivo regreso con el Olympiacos de Grecia y ahora llegaría hasta el conjunto de Estambul, el más ganador de Turquía y campeón de una Copa Uefa.

Periodistas hablan del fichaje de James Rodríguez:

My dear colleague @YanniRamone informs us that #James #Rodríguez is a target of @GalatasaraySK in this term. https://t.co/2DTGqMRsxf

— Mustafa Özgür Sancar (@mozgursancar) January 12, 2023