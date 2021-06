James Rodríguez usó una transmisión de Instagram para quejarse con frases de grueso calibre de su exclusión de la Copa América por parte de Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección Colombia.

Sin embargo, el mediocampista también mostró su molestia con quienes lo cuestionan, motivo por el que el comentarista Carlos Antonio Vélez le respondió en ‘Planeta fútbol’, programa de Antena 2, pidiéndole que no intimide.

“James, algunos no le tenemos miedo a su libreta; como dice que anota todo lo que le criticamos, anote todo lo que quiera, si quiere dedíqueme un libro completo, no me da ni frío ni calor, no me preocupa, ni me desvela. A mí no me amenace, ni él ni ninguno. ¿OK?”, expresó.