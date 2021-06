green

James Rodríguez consideró en redes sociales que era “una falta de respeto” por parte de Reinaldo Rueda, entrenador del combinado ‘cafetero’, el haberlo dejaro afuera de la lista de citados para el torneo continental.

Sin embargo, su reclamo estuvo lejos de buenos modales hacia el timonel, si se tiene en cuenta las vulgaridades que usó para expresarse, motivo por el que periodistas como Carlos Antonio Vélez le pidieron que respetara y diera la cara.

“Otra cosa es que él te diga no cuento contigo porque no me gustas como jugador. Listo, cierro el culo y me voy. Ya está. No pasa nada”, fue una de las frases más fuertes de James para el estratega.

Luego, volvió a usar lenguaje agresivo, aunque no lo reconoció: “De 80 partidos, jugué mal 5 o 10, así que no me vengan con güevonadas, con todo respeto. No estoy atacando a nadie”.

Y justificó su airado desahogo asegurando que “es bueno que la gente sea eso”, pues lo dijo en video delante de más de 30.000 de sus seguidores.

Entre tanto, la Selección Colombia se alista para debutar en la Copa América de Brasil ante Ecuador este domingo 13 de julio a las 7:00 p.m. frente a Ecuador.

“Cierro el cu… y me voy”

En video, el fragmento más duro de James hacia Rueda: