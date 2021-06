green

En una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram junto a Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, James habló por primera vez sobre su condición física y la razón que lo sacó de la Copa América 2021.

El futbolista, que no estará en el torneo suramericano con la Selección Colombia, ratificó lo que decía su médico personal en los últimos días y dijo que sí podía estar en el equipo de Reinaldo Rueda.

“Por la camiseta uno lo da todo. Yo estoy bien. Hay que dejar claro que yo no estaba mal. Fue una decisión del cuerpo técnico, que no la comparto, pero me faltaron al respeto. Otra cosa es que me diga él ‘oye no cuento contigo porque no me gustas’. Eso está bien y yo me hago a un lado”, dijo.

James se calentó por su ausencia en la Selección Colombia

Aunque no se conoce cuál era el impedimento por el que no pudo estar en las Eliminatorias y en la Copa América, James dijo que a un día antes del inicio del torneo está en perfectas condiciones para jugar.

De hecho, James recordó su historial en los partidos de Colombia y dijo que incluso ha jugado tocado, pero que ha sido en muy pocas oportunidades.

“Que se recuerde que de los 80 partidos, jugué cinco tocado, los demás estaba en plenas condiciones. No me vengan con huevo… ahora. Con todo respeto porque no estoy atacando a nadie”, expresó acompañado de Camilo y hasta Teófilo lo respaldo.

De hecho, el delantero del Junior de Barranquilla lo respaldó y le dijo: “El que no diga lo mismo es porque no siente el fútbol”. De paso recordó que él vivió un episodio similar con José Pékerman, que no trascendió porque hubo una charla y quedó todo arreglado. “A nosotros no importa el fútbol y lo sentimos”, añadió.

James opina sobre la Selección Colombia

Este domingo será el debut de la ‘Tricolor’ contra Ecuador en la Copa América y aunque James no esta en el equipo, él sí le desea lo mejor a sus compañeros para que ganen y, ojalá, salgan campeones.

(Revise acá la hora, el canal y dónde ver el partido de Colombia vs. Ecuador)

“Yo quiero que a los muchachos les vaya bien y que ganen. Yo quería estar. Si digo que no, soy mentiroso. Es bueno que la gente lo sepa”, comentó frente a 30 mil hinchas que lo veían.

Por más de 30 minutos, James habló de varios temas y así fue como habló de su condición física previo al inicio de la Copa América: