En el extenso Instagram Live de este sábado, James Rodríguez, Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez hablaron sobre las críticas que muchos exfutbolistas les hacen desde hace algunos años, una polémica que ha tenido varios episodios.

Aunque todos han tenido una época dorada en la Selección Colombia, a los protagonistas del Mundial de Brasil les ha molestado que los más veteranos hablen de ellos en los medios de comunicación, pues muchos de ellos trabajan o se vinculan para eventos especiales.

Pues luego de que los tres se despacharon sin nombrar a nadie, Freddy Rincón hizo su habitual aparición en el programa de Win Sports, donde ha trabajo las últimas semanas junto a César Augusto Londoño, Hugo Illera y Óscar Rentería.

El primer tema de la mesa fueron esas palabras de James y el ‘Coloso de Buenaventura’ contó cómo es su relación con Zúñiga y lo que piensa de esas críticas que les hicieron a los exfutbolistas.

“El que tiene boca habla lo que quiere. La verdad, yo con Zúñiga traté una vez, que fue en el partido contra Barcelona. Fue bien. No sé. Yo no puedo tomar eso para mí porque tengo poco tiempo aquí. Lo que he hablado he sido claro. Lo que digo por televisión lo repito personalmente y no lo escondo. No lo tomo para mí, personalmente”, dijo Freddy.