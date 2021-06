green

Dentro de las miles de opiniones que ha provocado la reciente transmisión en Instagram de James Rodríguez, una de las más destacadas es la de Iván Mejía, quien no dudó en criticar lo dicho por el futbolista.

En su cuenta de Twitter, el retirado periodista vallecaucano citó unas palabras que publicó uno de sus colegas y manifestó que James “calladito se hubiera visto más inteligente”.

Pero la crítica de Mejía no quedó ahí. Respaldado por completo a Reinaldo Rueda, actual técnico de la Selección Colombia, el comunicado vallecaucano dijo que la “soberbia” es uno de los grandes problemas del cucuteño que está en Antioquia actualmente, donde le hizo un miniparque de diversiones a su hija.

“Esa soberbia es la que lo lleva a pelear con todos los técnicos. Reinaldo hizo bien”, expresó, haciendo referencia a la ausencia del jugador en la próxima Copa América.

Este fue el mensaje de Iván Mejía en sus redes sociales donde tiene 506 mil seguidores:

Calladito sehubiera visto más inteligente. Esa soberbia es la que lo lleva a pelear con todos los técnicos. Reynaldo hizo bien. https://t.co/iwRd5Ryqp4 — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) June 12, 2021

¿Qué dijo James Rodríguez en Instagram?

Durante casi 50 minutos, el futbolista estuvo acompañado de Camilo Zúñiga para hablar con su público en su cuenta de Instagram. Uno de los primeros invitados fue Teófilo Gutiérrez con quien hablaron de códigos en el fútbol.

Criticando a los futbolistas que están detrás de los micrófonos y a algunos periodistas, los tres experimentados jugadores que estuvieron juntos en la Selección Colombia rajaron de aquellos que no han tocado un balón profesionalmente o, que si lo hicieron, ahora se les olvidó cómo se sentía estar allí.

“Uno debe tener admiración y respeto, ante todo. Hemos dejado el nombre de Colombia en alto y eso no se olvida” dijo James en un momento.

“El tema son los códigos del fútbol. Usted no escucha a Iguarán ni a nadie hablando mal de las otras generaciones. Vos no podés rajar detrás de un micrófono, eso es ser desleal. Usted (el que fue futbolista) sabe lo que se siente perder y ganar. Por tres pesos no podés ser desleal. Cuando estábamos en Barranquilla eran los primeros que iban por una camisa”, lo siguió Zúñiga.

James también se refirió a su ausencia en la Selección Colombia para la Copa América y ratificó que está en muy buenas condiciones para jugar y “darlo todo” en la ‘Tricolor’.

“Hay que dejar claro que yo no estaba mal. Fue una decisión del cuerpo técnico, que no la comparto, pero me faltaron al respeto. Otra cosa es que me diga él ‘oye no cuento contigo porque no me gustas’. Eso está bien y yo me hago a un lado”, expresó James David.

Entre los tres futbolistas también recordaron su momento en el Mundial de 2014 y algunas de las anécdotas junto a sus compañeros de la ‘Tricolor’ en lo que ha sido la mejor presentación de Colombia en este tipo de torneos.

Ya sin Teófilo, James y Zúñiga siguieron hablando de temas actuales. Le enviaron mucha fortaleza a Cristian Eriksen, colega que se desplomó en un partido de la Eurocopa; comentaron sobre el buen trabajo de Amaranto Perea, su excompañero en la Selección, ahora como técnico del Junior; aconsejaron a los futbolistas jóvenes; y James hasta se atrevió a hablar sobre su retiro, que podría ser en uno tres o cuatro años, según dijo.

En el Instagram live también apareció Jeison Murillo, defensa de la Selección, pero él fue mucho más cauteloso y no quiso ahondar mucho en la polémica que se había creado. “Yo mejor no me mojo”, dijo mientras se metía a una piscina en las Bahamas.