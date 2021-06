green

Los referentes de la Selección Colombia se quedaron por fuera del equipo dirigido por el director técnico Reinaldo Rueda, que sin ellos logró un triunfo y un empate contra Perú y Argentina, respectivamente, en los partidos de Eliminatorias al Mundial de Catar-2022.

No obstante, las ausencias de Falcao García y James Rodríguez no pasan desapercibidas para los fanáticos, que no olvidan los 35 goles anotados por el ‘Tigre’ y los 23 tantos del volante con los colores patrios.

Ambos jugadores estuvieron juntos en Miami para ver al equipo en su partido contra Perú, en un momento que James compartió por medio de su cuenta de Instagram:

Si bien sus ausencias se presentan por situaciones muy diferentes, que merecen un análisis por separado, hay un dato que no deja de preocupar: la última vez que no estuvo ninguno de los dos en Copa América fue en 2007, edición en la que el equipo no pasó de primera ronda. En adelante, eso nunca volvió a pasar.

¿Por qué Falcao García no está en Copa América?

El delantero del Galatasaray no apareció ni siquiera convocado por el técnico de la Selección Colombia en la lista para los partidos de Eliminatorias para el Mundial de Catar-2022, previo al torneo continental.

La poca continuidad de Falcao García durante la temporada, algo que se acentuó en los últimos partidos de su equipo en el torneo local, le jugaron en contra al ‘Tigre’.

Una versión de prensa indicó que el máximo goleador de la Selección Colombia iba a estar en la convocatoria, pero que él mismo pidió no ser tenido en cuenta ya que no se ha recuperado de una lesión facial y, por eso, prefirió ceder su lugar y desplazarse a Miami con su familia.

Esta es una imagen en Instagram del artillero con su esposa e hijos:

¿Por qué James Rodríguez no está en Copa América?

El volante del Everton sí estuvo en la lista de jugadores para los partidos de Eliminatorias contra Perú y Argentina, pero fue desconvocado por decisión del cuerpo técnico al considerar que no está físicamente en nivel óptimo.

Después de eso se han generado desde múltiples reacciones hasta una serie de versiones acerca de lo sucedido y de lo que pasa internamente entre los jugadores.

El primero en contestar fue el propio James, que mostró su decepción ante esa determinación y advirtió que no está lesionado, con lo que desmintió a la Federación Colombiana de Fútbol en su argumento.

Luego el que salió al paso de cualquier comentario fue el propio director técnico Reinaldo Rueda, que explicó que tomó su decisión para proteger al futbolista con miras al futuro con el equipo.

El siguiente en responder fue el equipo donde milita James Rodríguez. Everton indicó que el jugador estaba listo físicamente para disputar la Copa América pues su lesión era muy pequeña.

A esa afirmación se sumó el médico personal del cucuteño, Luis Javier Fernández, que advirtió incluso que la Federación Colombiana de Fútbol desestimó el seguimiento que se le venía haciendo durante los últimos 3 meses y que estaba listo para jugar el torneo.

Es tal la situación, que hay versiones que afirman que el volante del Everton tiene diferencias que todavía no han subsanado con compañeros de la Selección Colombia, de quienes incluso se revelaron los nombres.

Por ahora, lo que resta es esperar que a pesar de la ausencia de James Rodríguez y de Falcao García no se repita la historia de una eliminación temprana en 2007 y en cambio se reviva la felicidad del 2001, cuando Colombia fue campeón de la Copa América.