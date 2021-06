green

Al no tener competencia, el cucuteño decidió tomar vacaciones en Estados Unidos, lejos del ambiente del fútbol y sin mensajes en redes sociales para felicitar o animar a los integrantes de la escuadra tricolor en sus compromisos de la Eliminatoria suramericana.

“Uno no puede ignorar a la Selección de su país, con la que ha conseguido triunfos. A este cuento le está faltando algo. Su enojo es con el grupo, ese corto circuito no ha sanado; es un silencio retador”, señaló al respecto el periodista Javier Hernández Bonnet en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio.

Frente a este planteamiento, el también comentarista Nelson Ascencio dijo en el mismo espacio radial a modo de explicación que hay rencillas entre James Rodríguez y algunos jugadores de Colombia, surgidas en aparentes altercados ocurridos en noviembre de 2020, en las derrotas 0-3 ante Uruguay y 6-1 contra Ecuador.

¿James con quiénes tendría problemas?

De acuerdo con Ascencio, “todavía hay heridas abiertas en la relación de James con algunos de sus compañeros”.

Y dio los nombres: “Es el caso de Wilmar Barrios, con el que tuvo un primer altercado en Barranquilla, ante Uruguay, porque uno de los goles se da por error de James al perder la pelota”.

“El segundo caso es el de Luis Fernando Muriel”, apuntó al hacer eco del escándalo que en su época se filtró a la prensa y que indicaba que Muriel había “apercollado” a Rodríguez en el camerino.

Por último, Nelson Ascencio mencionó al arquero David Ospina, aunque no aclaró si tuvo algún rifirrafe con James, pues solo hizo referencia a que el guardameta “nunca estuvo lesionado ante Ecuador; lo que pasó fue que no estuvo de acuerdo con un planteamiento de Queiroz, al técnico no le gustó y lo hicieron a un lado”.

Ante estas revelaciones, Hernández Bonnet agregó que esta situación es similar a la que Reinaldo Rueda vivió en Chile, donde había enemistad entre Arturo Vidal y Claudio Bravo. “Le está tocando administrar problemas”, apuntó.

Ahora, la Selección Colombia partirá sin Rodríguez a la Copa América de Brasil, certamen que comienza este domingo 13 de junio.

En audio, las revelaciones del programa: