Everton respalda a James Rodríguez y dice que estaba listo para la Copa América

Luego de que Reinaldo Rueda lo excluyó de la convocatoria, Everton emitió este lunes un comunicado de prensa en el que confirmó que James Rodríguez estaría al 100 % para la Copa América 2021, que se disputará en Brasil.

El profesional de la salud, igualmente, señaló que la relación con el cuerpo médico de la Selección Colombia ha sido buena. No obstante, enfatizó que lo acordado era que James jugará el certamen, ya que estaría en plenitud de condiciones.

“La única discusión que tuvimos con la Federación fue si era más prudente prepararlo para el torneo y no para las eliminatorias. He visto las pruebas realizadas por ellos y no hay nada que diga que no va a estar en forma para la competencia. Acordamos que estaría en plena forma, sin preguntas”, agregó.

Aunque no entregó detalles específicos de la lesión, Everton aseguró que el inconveniente físico que presentó el volante ‘cafetero’ fue en la pantorrilla de su pierna derecha, molestia que lo ha afectado frecuentemente en la última temporada.

Reinaldo Rueda, por su parte, manifestó este domingo que dejó afuera a James Rodríguez de la Copa América para que pudiera recuperarse totalmente de las dolencias que aqueja desde hace varias semanas, con el fin de tenerlo bien para los partidos del segundo semestre.

🇨🇴 | Our Director of Medical Danny Donachie says James Rodriguez was on course to be fully fit for the start of Colombia’s Copa America campaign.#EFC 🔵

— Everton (@Everton) May 31, 2021