Reinaldo Rueda ofreció este domingo la primera rueda de prensa previa al partido de la Selección Colombia contra Perú por las Eliminatorias al Mundial y, como era de esperarse, la atención se centró en la desconvocatoria de James Rodríguez, a la que el propio jugador respondió con un comunicado en el que criticó la decisión del entrenador.

El estratega colombiano señaló que él mismo le informó su postura al volante del Everton, luego de ver los exámenes médicos que confirmaban que el ’10’ no estaba en las mejores condiciones para afrontar la competencia que se avecina en el mes de junio.

Rueda indicó que dejó afuera a Rodríguez para que él pudiera recuperarse totalmente de las dolencias que aqueja desde hace varias semanas, con el fin de que en los partidos que la Selección tendrá durante el segundo semestre del año se encuentre pleno. Además, el técnico agregó que el hecho de que James esté lesionado no es el único por el que lo desconvocó, sino que también tuvo en cuenta que el zurdo debe prepararse bien para regresar a la competencia de primer nivel.

“Me reuní con James vía telefónica, con los resultados de los exámenes, la información del intercambio del cuerpo médico del Everton con el de la Selección. Por eso la decisión de que debemos cuidarlo. Sabemos de la importancia que tiene James para la Selección y para el futuro nuestro“, manifestó Rueda en la primera parte de su respuesta.

“Consideré yo, después de evaluar todas las situaciones que se le han venido presentando, que no debíamos abusar y precipitar una recuperación. Le dije a James que yo tomaba la decisión para que él hiciera su recuperación como corresponde, en los tiempos prudentes, para que él pueda disfrutar de una pretemporada completa con su club“, agregó.

“No tiene ningún misterio, es protegerlo, es cuidarlo y que se salga de ese circulo vicioso de reincidencia en tantas lesiones“, concluyó Rueda.

El técnico de la Selección Colombia no quiso entrar en polémicas innecesarias y declaró que le parecía normal el dolor de James por quedarse afuera del equipo y que no veía como algo grave el comunicado que el jugador publicó en sus redes sociales.