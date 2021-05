En la mañana de este viernes la FCF informó por medio de un comunicado de prensa que James Rodríguez fue desconvocado de la Selección Colombia porque unos exámenes médicos arrojaron que no está en condiciones óptimas.

De esa manera, la Federación señaló que James no estará en los próximos partidos de la eliminatoria rumbo a Catar 2022, frente a Perú y Argentina, e incluso que tampoco será parte del plantel que disputará la Copa América, sorprendiendo a muchos, pues la convocatoria para este torneo puede cambiarse hasta un día antes de que empiece, el próximo 11 de junio.

La sorpresa también fue para Rodríguez, que minutos después publicó un comunicado de prensa en sus redes sociales, en el que aseguró estar bien para los próximos partidos y sentirse decepcionado con la decisión del cuerpo técnico de la Selección, en cabeza de Reinaldo Rueda.

“Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra Selección”, se lee en el texto publicado por el futbolista colombiano.

De esta manera, James Rodríguez explicó que por recomendación médica le dijeron que debía tener precaución para participar en la fecha 7 de la eliminatoria contra Perú, pero que por tiempos, para el partido contra Argentina sí estaría en plenitud de condiciones para jugar.

“Y por supuesto estar para la Copa América 2021”, aseguró James, mostrando su decepción por la decisión de desconvoncarlo.

“Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y con la que me he sacrificado mucho. Lo anterior me llena de profunda decepción”, detalla Rodríguez en su comunicado.