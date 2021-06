Así lo confirmó Luiz Eduardo Ramos, ministro de la Casa de Presidencia, quien escribió en su cuenta de Twitter que los partidos se llevarán a cabo en Cuiabá, Río de Janeiro, Goiania y Brasilia.

Adicionalmente, hizo claridad en que toda la competición será a puerta cerrada como medida para impedir posibles contagios de COVID-19 durante el certamen.

De esta manera, se quedaron por fuera ciudades como Sao Paulo y otras más que se habían negado a albergar los partidos, entre ellas: Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife y Natal.

La Copa América empezará el 13 de junio, se extenderá hasta el 10 de julio y tendrá a 10 equipos en acción, divididos en 2 grupos.

La Selección Colombia integrará el mismo pentagonal de Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia.

Acá, el mensaje del ministro anunciando a Cuiabá, Río de Janeiro, Goiania y Brasilia:

Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O 🇧🇷 que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana,sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público.

— Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) June 1, 2021