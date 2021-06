Los futbolistas se manifestaron mediante un comunicado emitido por Fifpro, ente que agremia a jugadores profesionales de todo el mundo, en el que expresan su “seria preocupación” por la realización de la competición en uno de los lugares en los que el coronavirus está más esparcido y descontrolado.

“El nuevo anfitrión cuenta con un número alarmante de casos de COVID-19, lo que podría conllevar a graves consecuencias para la salud”, reseñó el texto inicialmente.

Y aclaró que la cercanía de la Copa América abre “un escenario de incertidumbre para cada uno de los deportistas y sus familias”.

En consecuencia, Fifpro le pidió a Conmebol “tomar todas las medidas requeridas para asegurar que la competición no ponga en riesgo a los jugadores”.

De hecho, advirtió que los miembros de las diferentes selecciones podrían dar un paso al costado y no intervenir en la competición que está programada para empezar el 13 de junio de 2021.

Fifpro se pronunció en nombre de los jugadores de Suramérica debido a la ausencia de una agremiación que aglutine a los futbolistas del continente.

Así fue presentado el comunicado por Fifpro:

