Fernández, que dijo conocer a Reinaldo Rueda desde 1999, agregó que, según él, el cuerpo médico de la Selección Colombia “desvirtuó” la información aportada acerca del tratamiento que el capitán de la ‘tricolor’ venía recibiendo hace 3 meses.

“Desvirtuaron [en la Selección] la información que les di. Simplemente dijeron: ‘vamos a hacer una evaluación, tú sigue trabajando con él, vamos a hacer unas evaluaciones’. Yo no pertenezco a la Federación. Yo no tengo acceso a la información de los deportistas de la Federación ni mucho menos a los laboratorios”, añadió el especialista, en ese canal.

El médico personal de James Rodríguez apuntó que, bajo su concepto profesional, la Selección Colombia no practicó los exámenes correspondientes para determinar la recuperación del ‘10’ y se basaron en un análisis equivocado para sacarlo del equipo que disputará las Eliminatorias y la Copa América de Brasil.

“A James no se le hizo una resonancia para determinar cómo estaba su sistema muscular, sus sóleos; no le hicieron una resonancia, no le hicieron un examen clínico que es, más o menos, lo más determinante en estos momentos. Las pruebas no son concluyentes para determinar, primero, que tiene una lesión, y segundo, que puede o no puede jugar”, sentenció Fernández en ese medio.