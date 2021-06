green

El jugador, cuya convocatoria se cayó por las restricciones del coronavirus en el país asiático, habló sobre lo que rodea a la Selección Colombia y el grupo que la integra para la doble fecha de Eliminatorias y la Copa América, que ahora se jugará en Brasil.

En un diálogo con Semana, el antioqueño comenzó a mostrarse molesto con algunas críticas que reciben los futbolistas en torno a sus decisiones y el presente que viven y que llegan desde los medios, tanto de periodistas como de exjugadores que ahora trabajan como comentaristas o panelistas en programas deportivos.

Y primero se refirió a su situación, pues dijo que le pasó cuando comenzaron a comentar que al salir de River Plate para irse a jugar a China se perdería la opción de volver a integrar la Selección Colombia:

“Depende quién lo diga. Siempre me he basado en mi felicidad, mi tranquilidad. Yo simplemente juego fútbol, el fútbol es el mismo en todo lado con un balón y el que debe estar a nivel soy yo, no la liga. Eso hace parte de lo que es el fútbol, de las críticas, del que comenta y el que no; y mientras yo esté bien, contento, bien físicamente, motivado y que pueda aportar a mi país, yo creo que es como uno se prepare. Es muy fácil hablar de afuera, el que lo vive es el único que lo sabe”.

Los periodistas le preguntaron qué opinaba de ese bajo nivel de apoyo a los deportistas cuando enfrentan situaciones complejas, haciendo referencia también a esta publicación que hizo Juan Fernando Quintero hace algunos días:

Ante eso, el jugador contestó: “No vivo de los halagos. Cuando me va bien ni cuando me va mal. Soy demasiado frío en eso. Aprendí a punta de golpes porque hace muchos años me importaba mucho que dijeran y que no. Hoy en día disfruto mi vida, el fútbol lo disfruto a diario, vivo intensamente esto porque cada vez se hace más corto el tiempo y cada vez a raíz de estas cosas se fastidia uno“.

Y a partir de allí comenzó a lanzar varios dardos a ese sector de la prensa deportiva que lanza tantas críticas:

“El fútbol no tiene la culpa de que tantas personas hablen… estupideces. Pesa más la ignorancia y el taparse los ojos y los oídos, y saber que este es un mundo que hasta quienes lo han vivido te critican… y tú dices que los códigos se pierden cada vez más”.

Y luego reprochó que se crucifique tanto a los deportistas que se han sacrificado por su sueño desde su niñez como fue su caso:

“Hoy matamos un jugador colombiano cuando lo ha ganado todo, cuando desde los 7 años le está dando al cuerpo como si fuera una persona mayor; mantiene a su familia a los 10 años y hoy lo matamos por medio de un micrófono. No me explico si son celos u otras cosas, cada quien sabrá. No me importa eso, pero me duele que a mí, que yo toda la vida le he entregado todo al fútbol y que no se valoren muchas cosas por una persona que está detrás de un micrófono, aunque a todos los respeto, pero que hablan incoherencias y de cosas que no tienen sentido. Hay gente que tiene que hacerlo para llamar la atención”.

Juan Fernando Quintero habla de James Rodríguez

El volante no se ahorró elogios para quien ha sido su amigo desde la infancia como dan cuenta varias fotografías de ellos jugando juntos desde muy pequeños, y por eso no perdió la oportunidad de defenderlo, justo ahora que el jugador del Everton vive una situación similar luego de su desconvocatoria:

“Es mi hermano, yo a ese tipo lo amo. Yo sé qué ha hecho James por llegar a donde está; desde sus 14 años se fue a Argentina solo. Sé lo que ha vivido, lo que ha sufrido y lo que se ha esmerado por ser lo que hoy es, y al final no se le puede quitar”.

Además, Quintero le dijo al medio que no es solo su amigo, sino que todos los jugadores colombianos tienen una historia que contar y todo parte del “ímpetu y el carácter” que el considera que define a cada uno.

E insistió en su mensaje sobre los mensajes negativos de los medios: “Así como todos los deportistas de Colombia tenemos un talento grandísimo, pero muchas veces el que sale es el que más críticas va a recibir en vez de montarnos al bus y apoyarlos en todas las situaciones. Creo que es una lealtad a nuestra bandera”.

¿Qué piensa de la desconvocatoria?

La sorpresiva salida de James Rodríguez del grupo de la ‘Tricolor’ que afrontará los próximos encuentros fue otra de las preguntas que le plantearon en el diálogo, pero Quintero señaló que seguramente fue algo que se habló internamente “y decidieron basándose en la salud de James y de la Selección”.

Recordó que en el 2015 le pasó con la Copa América de Chile y cómo lo ha relacionado con esta situación: “Lo hablé con mi amigo y yo sé que es frustrante pero sé que es una persona muy fuerte mentalmente y que estoy consciente de que va a volver a la Selección más fuerte y que va a dar como siempre cosas importantes. Va a pelear y es un líder, se va a recuperar y va a volver con más ganas“.

Y también aprovechó para hacer un llamado a pensar en la persona detrás del deportista:

“Con James lo que menos hablo es de fútbol porque eso no importa. El respeto que le tengo es máximo porque lo ha logrado todo. Ha quedado campeón donde ha ido, tiene historia y debe ser respetado… y a mucha gente se le olvida que nos ha dado alegrías. Como persona, voy a ir a muerte con él, porque lo conozco y sé la persona que es y lo que implica para mí como amistad, que para mí es más importante que el jugador. Al final esto pasa, el fútbol pasa y lo único que queda es la persona”.

Debate sobre división con Reinaldo Rueda

Sobre la discusión que se generó a partir de la decisión del cuerpo técnico para que James no acompañara al plantel que ya está concentrado en Barranquilla, Quintero le restó importancia:

“Me encanta el cuerpo técnico. Voy a muerte también con el profe y con todos los jugadores. Es que somos Colombia, ahora no estamos para crear noticia de que James o que Reinaldo… ¿a dónde vamos con eso?, estamos creando un caos donde realmente no lo debe haber”.

Para el volante del equipo chino, tanto James Rodríguez como Reinaldo Rueda hacen parte de la historia de la Selección Colombia y no se trata de que ninguno “ha inventado el fútbol ni lo ha descifrado”, y por todo ello invitó al respeto porque “todos los jugadores han sido sumisos a mucha situaciones pero hay veces se pasan”.

Luego, lanzó un nuevo comentario a esas personas que lanzan críticas: “Ustedes estudian para ser periodistas y eso hay que respetarlo, nosotros entrenamos desde los 7 años y eso también merece un respeto”, y sobre las decisiones que toman sobre su carrera deportiva les recalcó que “también influyen las personas que están detrás; se le olvida a la gente eso”.

Para finalizar el comentario, insistió en la tolerancia y el respeto por el trabajo de todos los deportistas e instó a no generar más discordia en torno a un tema que no debería provocarla:

“James es fuerte y el profe Reinaldo también, pero hay familiares que sufren porque hay una persona que está insultando a alguien o tratándolo mal o demeritándole todo lo que ha hecho. Toda persona es digna de su trabajo. Si hay una opinión con respeto en pro y en mejora de lo que esta pasando está bien, pero a toda hora somos dividiendo; no más, unámonos”.

Sobre Egan Bernal

Quintero dejó espacio para relacionar el tema de las críticas con el triunfo de Egan Bernal:

“No voy a salir a decir que a nuestro campeón del Giro de Italia le faltaron 10 kilómetros cuando hizo no se cuantos. Ahora muy bacano, pero hace cuántos años viene trabajando esto. Hoy estamos hablando de un triunfo de un compatriota que nos hace sentir orgullosos y que así no gane o pase lo que sea nos representa. No es fácil ganar por cara y sello, eso ya es una persona incoherente“.

Y por último, dijo que eso era lo que precisamente iba a hacer él desde el otro lado del mundo, “mandar la mejor energía para que a los muchachos les vaya bien”, y se mostró confiado y contento que “nos va a representar bien y con el carácter de asumir lo que se viene”.

